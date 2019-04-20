中央政治局集體學習「五四運動」　習近平要求加強相關研究闡釋

中共中央政治局周五（19日）下午就「五四運動」的歷史意義和時代價值舉行第14次集體學習會，總書記習近平在主持學習時發表講話，強調要紀念五四運動、發揚五四精神，並加強相關的研究，「以引導廣大青年在五四精神激勵下，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥」。

據《新華社》報道，今年是五四運動100周年，習近平指出安排今次的集體學習，「目的是重溫100年前那段激情燃燒的歲月，加深對五四運動歷史意義和時代價值的認識。」習近平表示，五四運動就是「一場以先進青年知識分子為先鋒、廣大人民群眾參加的徹底反帝反封建的偉大愛國革命運動」。

習近平又提到，中共歷來都高度重視對五四運動和五四精神的研究和闡釋，「新時代，我們要繼續加強對五四運動和五四精神的研究」，並提出四個方向，包括要加強對五四運動歷史意義的研究，深刻揭示五四運動對當代中國發展進步的深遠影響；加強對五四精神時代價值的研究，深入揭示新時代發揚五四精神的意義和要求；加強對五四運動以來中國青年運動的研究，深刻把握當代中國青年運動的發展規律，以及要加強對五四運動史料和文物收集、整理、保護，為後人繼承和發揚五四精神留下歷史記憶。

（新華社）