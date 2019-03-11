今年底區議會選舉分三階段宣傳　預留750萬元開支

區議會選舉將會在今年11月舉行，據政制及內地事務局及選舉事務處文件顯示，區議會宣傳計劃將會分三階段進行，預算開支約為750萬元，選舉事務處已於2019-2020年度的預算案內預留足夠撥款。

區議會宣傳計劃將會分三階段進行，預算開支約為750萬元。（資料圖片/歐嘉樂攝）

立法會政制事務委員會將於下周一討論2019年區議會一般選舉的宣傳計劃，政制局及選舉事務處文件指出，宣傳計劃目的是鼓勵選民透過參選和投票，同時宣揚誠實廉潔選舉的重要性。其中首階段會在8月展開，集中提醒有志參選人和其代理人關於廉潔選舉重要性，擬透過專設網站、法例簡介會、流動宣傳車及巡迴展覽等，以及政府海報、電視宣傳短片等宣傳。

第二階段為提名期和競選期，將會在9月中展開，這個階段擬涵蓋提名期前約兩星期、兩星期提名期和其後約五星期的競選期，配合緊接其後的候選人提名期。此階段會推出一輯關於提名準候選人的電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，並在各區張貼海報，鼓勵市民參選。提名期結束之後，亦會推出另一輯電視宣傳短片、電台聲帶及海報，鼓勵市民踴躍投票。

第三階段為投票前一週，擬於投票日前一星期開始，擬於電視播放倒數短片，以增強選舉氣氛。

政府推預先投票計劃 局方：投票箱會有閉路電視24 小時監察

另外政府計劃明年立法會換屆選舉試行預先投票計劃，讓約3萬名合資格公務員及政府僱員可在投票日7日前預先投票，有議員擔心未能處方未能妥善保存選票。政制及內地事務局回覆立法會時表示，選管會會確保政府的選舉法例以公開、公平和誠實方式進行，強調是次只有於投票日須執行選舉職務而無法投票的人士才合資格預先投票。

局方又指，為維護投票的保密性，預先投票日的選票會與正式投票日的選票一併點算，選舉事務處會採取足夠保安措施，同時為保障儲存於中央地點的選舉物資安全，選舉事務處初步計劃於儲存地點安裝24小時運作的閉路電視以作監察，並安排保安人員駐守所有出入口。載有已填劃選票的投票箱會存放在已上鎖房間，透過閉路電視24小時監察。