林鄭評分微升　民生狀況不滿率上升　或與修訂逃犯修例有關

港大民意研究計劃今日（30日）發表轉型前最後一次特首及政府民望數字，特首林鄭月娥評分較本月初微升0.5分至49分，支持出任特首淨值亦微升4個百分點，惟受訪者對民生狀況不滿度顯著上升，滿意率淨值下跌10個百分點，未知與逃犯條例有否關係。

特首林鄭月娥評分較本月初微升0.5分至49分，支持出任特首淨值亦微升4個百分點。（洪嘉徽攝）

港大民研於4月23日至25日，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問1031名香港居民。調查顯示，林鄭月娥評分較本月初微升0.5分至49分，而對於支持她出任的淨值率亦上升4個百分點，惟仍屬負數，為負13個百分點。

調查又顯示，受訪者普遍不滿政府施政表現，對經濟狀況滿意率淨值已屬最好，但仍為負7個百分點，而對特區政府表現滿意率淨值只得負19個百分點，受訪者對民生狀況滿意率淨值及政治狀況滿意率淨值均創半年內新低，分別為負37個百分點及負48個百分點，其中對民生狀況滿意率淨值較本月初急跌10個百分點。

根據港大民研究提供的「民意日誌」大事紀錄，調查期內的施政大事包括佔中九子案判刑，四人即時入獄、選舉事務處遺失選民登記冊逾兩年不公布、林鄭月娥指修訂《逃犯條例》為填塞法律漏洞、港鐵兩列列車在荃灣線新訊號系統測試期間相撞等。