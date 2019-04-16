港大民研：林鄭評分再跌穿50　李家超支持率跌幅最大　創上任新低

港大民研今日（16日）公布最新特首及問責司局長民望調查結果，特首林鄭月娥的評分為48.5分，是自2月以來評分再度跌穿50分，律政司司長鄭若驊繼續成為最低分司長。 值得留意的是，為修訂《逃犯條例》擔大旗的保安局局長李家超，支持率在所有官員中跌得最多。

港大民研，林鄭評分跌穿50，鄭若驊繼成最低分司長。（張浩維攝）

港大民研由4月8至11日成功調查1,012人，結果顯示，特首評分48.5分，比上次下跌1.8分，對上一次評分是4字頭的是1月29日至2月8日做的調查，當時評分為47.4分。

林鄭月娥出任特首支持率方面，比率由39%跌至34%，反對率則由45%升至51%，民望淨值下跌10個百分點至負17。

港大民研亦調查司局長的民望，在3名司長中，政務司司長張建宗評分最高，有45.9分，財政司司長陳茂波得38.2分，律政司司長鄭若驊則繼續得分最低，僅34.2分，微跌0.2分。

至於13名局長方面，保安局局長李家超的民望數字變化最大，支持率下跌5個百分點至31%，反對率增加9個百分點至30%，支持率淨值下跌14個百分點，為正2個百分點。

局長方面，13名局長當中，以保安局局長李家超的民望數字變化最大，比上月下跌14個百分點至正2個百分點，創其上任以來新低。

食物及衞生局局長陳肇始蟬聯支持率最高的局長，民望淨值為正36個百分點，3名局長包括教育局局長楊潤雄、民政事務局局長劉江華和運輸及房屋局局長陳帆的民望只出現負值，分別為負11、負11和負12個百分點。

根據民意日誌，本港4月發生的大事有「林鄭月娥指修訂《逃犯條例》為填塞法律漏洞」、「終審法院裁定使用自己的電腦不屬於『取用電腦』」、「地產建設商會會員非豪宅新盤首兩成單位將以公布價單形式發售」、「選舉事務處遺失選民登記冊逾兩年不公布」、「原訟庭裁定以私人協約或換地方式建丁屋非合法傳統權益」和「區域法院裁定佔中九子罪成，公民抗命不屬抗辯理由」。