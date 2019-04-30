【逃犯條例】建制派出招革走涂謹申　搶閘本周六召開內會特別會議

立法會修改《逃犯條例》法案委員會今（30日）召開第二次會議，兩小時的會議再仍未能進入主席選舉程序。建制派杜絕泛民再有機會拉布，決定去信內務委員會主席李慧琼，要求向法案委員會發出指引，改由建制派最資深議員石禮謙主持會議工作，決定下次開會的日期及時間。 負責主持會議的涂謹申甫於下午宣佈於下周一（6日）召開第三次會議；僅時隔數小時，內會主席李慧琼於晚上決定，將內務委員會特別會議召開日期安排在本周六（4日）下午，比涂謹申決定的第三次會議日期再早兩天。對於建制派搶先開會，民主派會議召集人毛孟靜不感意外，相信對方是為了架空下周一舉行的第三次逃犯條例法案委員會。

內會主席李慧琼決定將特別內務委員會召開日期安排在本周六（4日）下午，比涂謹申決定的第三次會議日期再早兩天。（盧翊銘攝）

立法會修改《逃犯條例》法案委員會今（30日）召開第二次會議，期間因處理民主派提出的規程問題，兩小時的會議再仍未能進入主席選舉程序。有指建制派為事前早有應對之策，打算於下周二（7日）召開內會特別會議，處理選主席一事。

泛民中人早已聽聞建制派召開內會特別會議一事，負責主持會議的涂謹申今日下午宣佈於下周一（6日）召開第三次會議，比傳聞召開內會的日期搶先一日，引起外界推測泛民特意早着先機，意在於第三次會議中正式進入主席選舉程序，以杜建制派悠悠之口，不再有藉口拉涂謹申落馬。

及至晚上8時，建制派再出招反制民主派﹐李慧琼決定將內務委員會特別會議召開日期安排在本周六（4日）下午，比涂謹申決定的第三次會議日期再早兩天，屆時會上將討論委任建制派最資深議員石禮謙取代涂謹申主持選主席程序。

毛孟靜: 對方為架空第三次會議

民主派會議召集人毛孟靜對李慧琼決定不感意外，直言原本估計對方會於本周五的內會討論，但相信因為顧及財委會議程，才於周六開會，估計對方是為了架空下周一舉行的第三次逃犯條例法案委員會。她強調非建制派不會因此打亂陣腳，「有備而戰」，事前會開會討論對策，但涂謹申不會參與會議，以示公允。