【逃犯條例】建制派反擊　推石禮謙取代涂謹申主持會議選主席

立法會處理修改《逃犯條例》的法案委員會今日（30日）再開會，兩小時的會議再因處理民主派提出的規程問題，未能進入主席選舉。 建制派「班長」廖長江會後表示，決定去信內務委員會主席李慧琼，要求向法案委員會發出指引，改由建制派最資深議員石禮謙主持會議工作，決定下次開會的日期及時間。

重溫今早開會情況：

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廖長江表示，對法案委員會仍未選到主席感到遺憾，認為情況是不能接受。他稱，建制派決定去信李慧琼，要求向法案委員會發出指引，改由石禮謙主持會議工作，決定下次開會的日期及時間。他稱首次會議是由最資深議員主持會議，但之後的會議沒有明文規定，故可推舉由石禮謙主持會議工作。

另外，獲建制派推舉為委員會主席的謝偉俊形容，花了四小時都未能選出主席是前所未有，認為立法會須正視這個問題，尋求一個可行的方法解決，重建議會秩序。

謝偉俊指，《內務守則》內有條文，容許重返內務委員會討論，例如是否解散法案委員會、訂定審議法案期限等。他相信由內會設下選舉主席的期限較為可取，認為在下周二（7日）召開內會特別會議，商討選舉法案委員會主席事宜較為恰當，議員能有充裕的時間討論。

對於由內會決定法案委員會選主席方式，會否受到法律挑戰，謝偉俊相信挑戰的機會很低，指出根據過往案例，除非立法會內務事宜違反《基本法》，否則法庭不會介入議事程序。

獲建制派推舉取代涂謹申主持會議、擔下為修訂逃犯條例法案委員會選出主席任務的石禮謙，是前土地發展公司總裁，於2000年循地產及建造界進入立法會，其後連任多屆至今，在建制派內屬最資深議員之一。