【逃犯條例】特別內會指令選主席　湯家驊：在憲制秩序有約束力

立法會審議《逃犯條例》修訂的法案委員會周二召開第二次會議，仍未選出主席，建制派日前去信內務委員會主席李慧琼，要求內會向法案委員會發「指引」，改由建制派最資深議員、經民聯石禮謙主持選舉。李慧琼其後決定在周六(4日)召開特別會議討論。 曾任內會副主席的行政會議成員、前公民黨立法會議員湯家驊指出，法案委員會是由內會成立，形容內會和法案委員會是母子關係，內會發出指引在憲制秩序上，對法案委員會有約束力。

沙形容內會和法案委員會是母子關係，指按照憲制秩序和架構，法案委員會應聽取內會就程序向法案委員會發出的指引。（張浩維攝）

湯家驊指出，法案委員會是由內會成立，形容內會和法案委員會是母子關係，指按照憲制秩序和架構，法案委員會應聽取內會發出的指引。

他指，議事規則無修文列明有關規定，認為議員是否依從，雲要視乎議會文化。但他認為在憲制秩序上，內會發出的指引對法案委員會有約束力，「無理由（法案委員會）成立後就變成獨立王國」，從政治道德和文化而言，議員應跟從內會的指引。

湯家驊希望選主席風波盡快告一段落，不希望因是次事件給人一個觀感，議員權利被壓縮。

曾經擔任立法會內務委員會主席一職的劉健儀表示，內委會發指引亦未嘗不可。(資料圖片/吳鍾坤攝)

劉健儀：內委會發指引 未嘗不可

曾於2003年至2012年出任內委會主席的劉健儀則表示，根據《議事規則》第75(8)條，內委會有權向法案委員、小組委員會或事務委員會，就行事規程發出指引。惟印象中，過去未試過有委員會去到法案委員會階段，再回頭向內委會尋求指引，「通常於成立小組委員會或法案委員時，有甚麼特別考慮，尤其是時間性，是否要趕及某些特定時間，內會才會向相關委員會發出指示」。

劉健儀續指，按照《議事規則》第76(11)條，法案委員會須考慮內會提供的指引，「唔可以完全唔理，當佢無到，唔可以當無收到」，「這意味相關委員會是否跟隨指引，亦要提供理由解釋」。

就目前情況來看，劉健儀認為內委會要發出指引，亦未嘗不可，因為「特殊情況，法案委員會開了兩次會亦未能選出主席」。她表示，根據內會內務守則，選主席的程序，第一次由最資深的議員主持會議，但「何解經過兩次會議，用了四個鐘頭，仲未搞掂呢個程序呢？」