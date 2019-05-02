【佔中判刑】黃浩銘嶽中撰文表心迹 「寧天真幼稚不願埋沒良知」

佔中九子之一的社民連副主席黃浩銘被裁定「煽惑他人作出公眾妨擾」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，判入獄8個月，被送往赤柱監獄服刑。黃浩銘透過報章刊登其親筆所寫的四頁書信中自白，稱雖然法官指佔中三子「天真幼稚」，但他想再一次表明心迹：「我寧願天真幼稚，追求公義，都不願惟利是圖，埋沒良知！」

社民連副主席黃浩銘被裁定「煽惑他人作出公眾妨擾」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，判囚8個月。(資料圖片/張浩維攝)

黃浩銘於獄中撰文代「戰友」報平安，指荔枝角收押所的懲教人員對戴耀廷、陳健民及邵家臻以禮相待，亦關心他們的身體狀況，相信三人可有安全寧靜的空間修養心靈；又關心公民黨議員陳淑莊的病情，請教友代禱祈求陳淑莊手術順利。

黃浩銘認為，朱耀明牧師獲緩刑兩年，讓港人見到法庭對和平抗命者寛容的一面; 但就批評法官對戴、陳二人的量刑起點過重，「未免令人有『祭旗』的觀感」。他又表示，不同意法官對公民抗命的詮釋，認為縱使佔中對香港交通造成影響，都不會改變案中被告公民抗命的本質，透露會積極考慮連刑期一併上訴，但不會申請保釋。

案中法官判刑時指各被告並未顯示任何悔意，黃浩銘解釋，事先不知法庭對「悔意」的演繹，指法庭就不知佔中三子及學聯都曾向受影響的市民致歉，我亦有在法官面前表達對受影響的市民的歉意。強調縱然他們公民抗命對抗不義，「亦不會自以為義，完全正確。」