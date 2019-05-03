【區議會選舉2019】不明民調機構疑「數票」　調查員：投畀邊個？

距離年尾區議會選舉雖然尚有半年，但各路人馬的「水底」競選工程已疑似暗暗展開。早在三月中，公民黨沙田地區發展主任黃文萱在Facebook表示，發現被指親建制的「香港研究協會」在區內做民調，內容有關區內選民議題立場及投票意向。有趣的是，雖然問卷的第五、第六題，詢問受訪者是否認識黃文萱及該區新民黨區議員黃嘉榮，調查員卻邀請黃作答，明顯不認得黃文萱本人。 事隔月許，旺角及深水埗再有兩宗懷疑點票事件，兩次民調都由一間自稱是「香港社情研究協會」的機構進行，問卷內容亦極相似，旨在調查當區選民對政黨取態，又列舉泛民建制各方的潛力「候選人名單」，詢問街坊投票取向。民主派成員質疑背後有親建制派組織利用民調進行「數票」工作。

無獨有偶，近兩次事件中均有名列問卷上的民主派人士，在街上被調查員邀請作答與自己有關的問題，反映調查員並不熟悉問卷內容。「社區前進」旺角東社區幹事林兆彬表示，上月中完成街站後遇到疑似親建制背景的「香港社情研究協會」調查員邀請他做問卷，關於他與當區區議員經民聯黃建新的評分。有趣的是，他在問卷途中遭訪問員認出，因其宣傳橫額就在他旁邊。林兆彬指，最終未能完成整份問卷，惟該訪問員表示支持他，更與他合照。

另外，服務於深水埗區的公民黨李俊晞表示，早前收到市民指區內有調查員進行民調，內容關於他與現任區議員張永森的評分，而他日前亦在區內遇上調查員向他做問卷，問題包括是否認識「李俊晞」和張永森，對二人的評分及投票取向等問題。他質疑親建制派組織利用民調進行「數票」工作。

翻查資料，「香港社情研究協會」八年前曾被傳媒報導，指其於2011年八月、即當年區選臨近之際於黃埔區進行民調。此外該機構極少公開資料，除了不設官方網站或社交帳戶，機構名稱亦無出現在政府的社團註冊名單或公司登記冊上。