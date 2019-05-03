【逃犯條例】田北辰倡外人移交、港人港審　引商界稱接受新方案

政府提出修改的《逃犯條例》內容備受爭議，民主派及建制派在立法會法委員會連日展開拉鋸戰，至今仍未能選出委員會主席，建制派遂聯署去信內委會主席，要求由該派別最資深的議員石禮謙取代涂謹申，主持會議。 沒有簽署建制派聯署信的實政圓桌田北辰，提出新方案，建議當局首先撤回現行方案，再以「外人移交、港人港審」的方針來處理移交逃犯事宜，他引述商界的反應稱，其建議「非常好，可以接受」。

田北辰建議當局首先撤回現行方案，再以「外人移交、港人港審」的方針來處理移交逃犯事宜。(資料圖片／羅君豪攝）

田北辰建議，當局首先撤回對《逃犯條例》內容的修訂，他相信此舉已可減低社會的反彈聲音，然後提交另一項修改或刪除相關地理限制的草案，再按現行個案方式移交處理台灣殺人案。他指出，日後的修例可授權香港法院審理本港永久居民日後牽涉香港境外的刑事案件，但列明不可移交疑犯，亦不設有追溯期；若是非香港永久居民犯案，則可由特首按情況，回應請求移交的司法管轄區。

田北辰表示，實行「港人港審」即意味不設追溯期。同時，早前政府剔除與商業有關的九條罪行，在此情況下便不用豁免，因新例不會追溯之前的事，商界往後小心行事便可，同時有緩和外界對政府偏袒商界的觀感。田稱，他接觸過不同的商界板塊，都認為他建議的新方案「非常好、可以接受」；他又稱，不擔心「外人移交」會影響外商在港投資，相信他國要求移交某國公民時，該公民所屬的領事館人員不會坐視不理。

此外， 立法會本周六將召開特別內委會討論法案委員會選主席事宜。田北辰建議，由內委會發出的指引不應點名由某人主持會議，而是規範一個程序，當第二資深的議員於下次會議仍未能選出主席，便由第三資深議員主持，如此類推。接受同一節目訪問的前立法會議員，曾於2003年至2012年出任內委會主席的劉健儀則表示，召開兩次會議仍未能選出主席的情況是前所未有，往後《議事規則》應觸及如何處理此情況。