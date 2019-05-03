【逃犯條例】陳弘毅促港府再讓步　撤追溯期、收窄至最嚴重罪行

立法會現審議逃犯條例修訂，正當外界觀望港府會否作出進一步讓步之際，屬建制派重量級學者的基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅今日（3日）撰文，對條例提出質疑。 陳引述意見，指港人擔心特首難以拒絕內地移交逃犯要求，法庭難以審視內地法治是否符合人權，認為難以引用英國及加拿大相關的一次性移交逃犯協議。他又稱，政府若堅持繼續修例，亦要加入3項保障，包括將涉及罪行收窄至最嚴重罪行（most heinous crimes）及提高涉罪刑期門檻；撤回追溯期；以及「港人港審」，即不會移交港人到內地。

陳弘毅今日於港大法律學者網誌撰文，引用英國、美國、加拿大等例子，詳述評論港府的修例內容。（港大網站截圖））

逃犯條例修訂引來政商界以至法律界關注，陳弘毅今日於港大法律學者網誌撰文，引用英國、美國、加拿大等例子，詳述評論港府的修例內容。

陳弘毅表示，海外例子顯示，一次性移交逃犯安排，只會在非常狹窄及定義清晰處境，或在涉及非常嚴重罪行才使用，因為若涉及的國家信任對方的司法制度，雙方早已簽署長期協議。他指不少港人擔心香港特首難以拒絕內地機關的引渡要求，故不會限於罕有或個別案件，而變成慣例，失卻保障香港的條款。另外，香港法院難以判定內地司法制度，是否與人權標準相符。

故此他質疑，政府提出英國及加拿大的一次性移交逃犯安排，在內地與香港的移交安排下能否引用。

陳弘毅稱，就算政府繼續推行修例，也應該就3方面作出改善。首先，現時37項罪類能否再修訂，變為只包括非常嚴重罪行（most heinous crimes），以及提高涉罪可處以至少3年入獄的門檻。

第二，當局可考慮撤回追溯期，即修訂獲通過前的罪行，不會被提出引渡要求。

最後，他建議考慮立法會議員田北辰意見，即「港人港審」，保證港人不會被引渡返內地，而會在香港受審，尤如香港與新加坡等地簽署的長期協議一樣。他認為此建議，以及先處理與台灣的引渡安排，同樣值得詳細及認真考慮。