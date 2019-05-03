【逃犯條例】內會罵戰　毛斥李慧琼下流被逐　蔣麗芸鬧黃碧雲肥婆

立法會審議《逃犯條例》修訂的法案委員會早前已召開兩次會議，惟仍未選出主席，內會主席李慧琼決定明天（4日）召開特別內會，討論是否向法案委員會發出指引，改由第三資深議員、經民聯石禮謙主持主席選舉。 民主派在今天的內會會議上，提多項規程問題，質疑明天召開特別內會的決定。民主派會議召集人毛孟靜在會議尾段，在座位上高呼「下流」、「無品格」，李慧琼聞言後反問：「你係咪話緊我」，又認為言論對她造成冒犯，要求毛孟靜收回言論。毛孟靜澄清是指李慧琼的「手法百份百下流」、「無品」和「無操守」，李慧琼則指「我聽到你（毛孟靜）話我下流」，因毛拒收回言論，決定把毛孟靜逐出會議室。

李慧琼指因毛拒收回言論，決定把毛孟靜逐出會議室。（梁鵬威攝）



立法會內務委員會今天召開會議，民主派屢次提出規程問題，質疑李慧琼決定在明天召開特別內會的決定。會議伊始，毛孟靜要求提出規程問題，李慧琼指待朱凱廸發問過後，才予毛孟靜提出規程問題。其後李慧琼改稱，待完成所有議程後，才讓議員提出規程問題。李慧琼表示，因事件具逼切性，故於明天討論較適合。

民主黨主席胡志偉則指出，過往工務小組委員會召開特別會議，也會詢問全體委員意見，批評李慧琼是次做「連裝模作樣都唔肯」，做法違反程序公義。李慧琼強調，她一直嚴謹按照程序行事，又指若下星期才召開特別會議，法案委員會主席選舉將受影響，又指明日特別會議將會有「大辯論」，認為應留待明日會議上探討。

李慧琼其後劃線宣布進入下一個議程，令民主派大為不滿。民主黨林卓廷提規程問題，指李慧琼原答應毛孟靜可在第二輪的發言，惟現在卻進入第二個議程。李即指，稍後才讓毛孟靜發言，林卓廷笑言不如在「地獄之火熄滅」後才讓毛發言。毛孟靜走到主席台前批評李慧琼「好過份」，形容李是「反口覆舌」的人，黃碧雲高呼「專制獨裁李慧琼」，李慧琼要求毛返回主席位，否則向她作出警告

毛孟靜返回座位後，高呼「下流」和「無品格」，李慧琼聞言後說：「你係咪話緊我」，指若言論是針對她本人，她會認為有關言論屬冒犯，要求毛孟靜收回言論。

毛孟靜澄清是指李慧琼的「手法百份百下流」、「無品」和「無操守」。李慧琼指毛已「鬧我超過十次」，再次要求收回言論，毛孟靜拒絕，最終決定把毛孟靜逐出會議室。毛拒絕離開，保安人員上前預備把毛帶來，多名民主派上前保護毛。

人民力量陳志全則怒斥李慧琼「賤格、下流」，李慧琼指陳的言論屬冒犯，要求陳收回。陳志全反駁：「收你皮呀，收回？」一群民主派議員齊口高呼：「民建聯，最無恥」。最終，李慧琼決定把陳志全逐出會議廳，同時宣布會議結束。有民建聯議員在會議完結後「反擊」，其間蔣麗芸指「黃碧雲係肥婆」。

多名民主派上前保護毛孟靜。（梁鵬威攝）