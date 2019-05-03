【逃犯條例】郭榮鏗：為何當年剔除內地現加入　葉劉：當年無時間

立法會法律顧問去信保安局，要求當局澄清共25項有關《逃犯條例》修訂草案的事項，包括回歸前修改法例時，政府表明會另立法例，處理與內地移交逃犯安排，即有意在現有條例中排除內地，但現時卻將內地包括在內，政府是否改變原定做法，以及要求保安局解釋轉變的原因。 公民黨立法會議員郭榮鏗相信，此舉是法律顧問看到政府在修例時並沒有做好諮詢，亦無周詳考慮箇中許多法律政策的問題，明白若《逃犯條例》通過的話，後果將會是非常深遠。

民主黨立法會議員尹兆堅稱，政府在1997年審議《逃犯條例》時，提及是刻意剔除內地的安排並非漏洞，而是防火牆。（資料圖片/李偉欣攝）

郭榮鏗表示，政府必須澄清為何在立法時故意剔除內地在條例外，現時卻將內地加入至修訂的條例內，亦應解釋為何不給予法庭把關權力，「法律顧問非常在意地提出，其他國家法庭有許多額外的權力去停止逃犯移交，因為他們認為有關移交是會違反一些人權法」，認為政府現行的建議是移除現有保障。

他並說：「今次法律顧問咁詳盡於文件中提出這些問題，我相信他們意識到，第一，若《逃犯條例》通過的話，後果將會是非常深遠，而當中的問題若沒有好好解決，『霸王硬上弓』的話，在法律上的後果亦都會非常深遠。」

民主黨立法會議員尹兆堅亦表示，政府在1997年審議《逃犯條例》時，提及是刻意剔除內地，正正指出此安排並非漏洞，而是防火牆。

尹又稱，處理台灣殺人案從來都可以單次協議處理，「過去21年來都行之有效」，政府現時認為是不切實際，是「搬龍門」。對於法律顧問關注政府要按《基本法》第64條向立法會負責，反映修例後將削減立法會權利，政府有責任澄清。

林卓廷則批評保安局局長李家超僅於網誌解釋，但不出席論壇、不回答問題，又稱修例令香港社會撕裂，希望政府臨崖勒馬。

曾任保安局局長的新民黨立法會議員葉劉淑儀指，當年英方無時間再與北京當局商討回歸後的安排。（資料圖片）

至於曾任保安局局長的新民黨立法會議員葉劉淑儀則指，《逃犯條例》在回歸前立法，是將英國法律本地化的計劃之一，「因為當時根本無時間，英方無時間再同北京當局傾回歸後的安排如何，所以當時的覆蓋範圍並不包括中國任何一部份，即不包括中國內地、澳門及台灣，所以今時今日要處理陳同佳案，保安局就有迫切需要修例」。

葉劉又指「當時同北京當局磋商，當局未取得好大進展，因為兩地法制都大不同，例如香港不執行死刑」，而今次政府建議，以單項處理移交逃刑，訂明涉及死刑的逃犯不會移交等，已在人權上作出保障。