【逃犯條例·拆局】建制如意數盤或打不響　反助泛民「拉布」？

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會早前召開第二次會議，惟因泛民發動「拉布」而未能進入主席選舉程序。建制派隨後聯署要求內會向法案委員會發出指引，改由建制派最資深議員石禮謙主持會議工作。 內會主席李慧琼決定今日召開特別會議討論內會是否通過發出「指引」，不過即使成功通過，亦不代表建制派的如意數盤打響，因法律顧問指法案委員會可自行決定是否採納有關指引。 有民主派議員明言，若通過發出內會「指引」，周一的法案委員會需處理一系列的程序問題，包括由誰決定是否接納「指引」、是否接納「指引」等，相信屆時亦會掀起一波波的討論，石禮謙接手主持選舉一事或未能如他們想像般的輕易發生。

內會主席李慧琼收到40位建制派聯署後，隨即決定在今日召開特別會議討論相關事宜。（資料圖片/張浩維攝）

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會早前召開兩次會議，根據議事規則規定，由目前最資深議員涂謹申主持會議，選舉委員會主席。建制派早已部署盡攬正、副主席，主導審議節奏。豈料民主派發動「拉布」攻勢，殺對方一個措手不及，上周二法案委員會召開第二次會議，會議共開了四小時仍未能選出主席，最終惹來建制派反擊，聯署要求內會發出「指引」，「DQ」涂謹申，改由建制派資深議員石禮謙擔任主持會議，盡快選出主席，令法案委員會審議工作盡快開展。

泛民：即使通過內會「指引」 仍有不少程序問題需釐清

今日召開的特別內會，固然是場「泥漿摔角」，但下周一的第三次法案委員會其實才是主戰場，因委員會是否接納內會指引以及由誰決定是否接納，均由委員會決定。有民主派議員表示，即使明日通過內會向法案委員會提供「指引」，仍有一堆的程序問題需要釐清，包括須先討論誰有資格判斷是否接納「指引」，是由主持的涂謹申決定？還是法案委員會全體委員決定？

議會陣線朱凱迪表明，即使內會指引通過，亦應由涂謹申主持法案委員會來討論是否採納指引。（資料圖片/盧翊銘攝）

議會陣線朱凱迪表明，即使內會指引通過，亦應由涂謹申主持法案委員會來討論是否採納指引。他預料屆時會有數個可能性：

（一），涂謹申不處理內會指引，續處理規程問題或直接進入選舉主持提名；

（二），辯論是否接受內會通過的「指引」；

（三），辯論由主持或委員會決定去採納內會通過的「指引」。值得一提的是，法律顧問並沒有說明有關指示需要優先處理。

建制派早明言或有更強硬或「高層次」招數

雖然以建制派佔優的情況下，內會「指引」透過的機會非常大，不過建制陣營內部亦有人有微言。實政圓桌田北辰表示，即使通過內會「指引」，仍需要由涂謹申主持是否接受「指引」，再伸延下去只會沒完沒了。他認為應先由第一位最資深主持會議，倘議員認為他不適合，應先轉至第二位資深議員梁耀忠擔任，當議員不滿意梁耀忠才輪到第三資深議員石禮謙作主持。

建制派提出的內會「指引」有機會在法案委員會掀起一輪又一輪的辯論，或變相為民主派繼續「拉布」助攻。

不過建制派早已明言，若會議仍無法正常審議下，不排除有更強硬或「高層次」的招數。其中有可能引用《議事規則》第75(4) 條，以其他方式處理法案，又或是直接解散法案委員會。

此前工聯會郭偉強曾在法案委員會出言侮辱主持會議的涂謹申，被逐出會議室，今次建制派提出的內會「指引」有機會在法案委員會掀起一輪又一輪的辯論，或又變相助攻民主派繼續「拉布」。（資料圖片/羅君豪攝）

建制派提出的內會「指引」有機會在法案委員會掀起一輪又一輪的辯論，或變相助攻民主派繼續「拉布」，不過建制派早已明言，若會議仍無法正常審議下，不排除有更強硬或「高層次」的招數。其中有可能引用《議事規則》第75(4) 條，以其他方式處理法案，甚至直接解散法案委員會。