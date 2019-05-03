【逃犯條例】李家超拒會面　記協表遺憾：漠視傳媒行業的訴求

政情
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政府修訂逃犯條例引發連串爭議。香港記者協會早前致函保安局局長李家超，要求會面商討業界對修例的憂慮，惟保安局日前回覆李未能抽空會面，記協今（5日）發聲明，指局長一方面積極與商界代表會面，卻未能抽空與傳媒業界會面，記協表示遺憾。

記協表示，「理解局長公務繁忙，未能親身與傳媒工會及組織會面，倘保安局整個團隊也無法派出一個代表與傳媒工會及組織會面，實難免令人覺得局方漠視傳媒行業的訴求。」（資料圖片）

記協聲明指，保安局的覆函稱局長因忙於協助立法會審議草案，亦預期立法會法案委員會將會頻密地召開會議，因此未能抽空與傳媒業界會面。

記協引述資料指，李家超就《逃犯條例》修訂事宜，近月穿梭與至少9個政黨及商會收集意見和「解畫」；又表示「理解局長公務繁忙，未能親身與傳媒工會及組織會面，倘保安局整個團隊也無法派出一個代表與傳媒工會及組織會面，實難免令人覺得局方漠視傳媒行業的訴求。」

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記協強調，修例對商界或對傳媒行業有所影響，對香港市民亦影響深遠；憂慮一旦修例落實，現時香港僅餘的言論、出版及新聞自由空間，將嚴重倒退，「記者因憂慮人身安全，面對無形無盡的心理壓力，亦將造成寒蟬效應」。

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