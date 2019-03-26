政府一個記者會交代三個具爭議議題　記協斥模糊焦點　感遺憾

行政長官林鄭月娥將於今日（26日）下午三時舉行記者會，公布沙中線調查委員會中期報告、「三隧分流」隧道費調整方案，以及修訂《逃犯條例》，但於下午一時才通知傳媒有關安排。 香港記者協會發表聲明，認為三個議題均極具爭議且涉及重大公眾利益事項，傳媒及公眾都非常關注。但有關安排卻令傳媒難以聚焦、公眾亦難以消化理解，有模糊焦點之虞，敦促政府日後避免這類安排。

行政長官林鄭月娥將於今日（26日）下午三時舉行記者會，公布沙中線調查委員會中期報告、「三隧分流」隧道費調整方案，以及修訂《逃犯條例》。（資料圖片／林若勤攝）

政府於記者會前兩小時才發出通知，而記者會涉三個議題。除了林鄭月娥外，保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆、運輸及房屋局常任秘書長（運輸）黎以德和律政司副國際法律專員（司法互助）林美秀亦會出席。若傳媒要預先預覽調查委員會沙中線中期報告，更需提前一小時到達。

記協發聲明對政府的安排表示遺憾。記協解釋，三個項目都為極具爭議且涉及重大公眾利益事項，傳媒及公眾對三個項目都非常關注。現場除行政長官以外，同時有四個司局的代表就三個截然不同的項目發言答問，記協認為有關安排勢令傳媒難以聚焦、公眾難以消化理解，有模糊焦點之虞。記協敦促政府日後避免這類安排，下午的記者會亦必須預留充裕時間，讓傳媒全面了解和提問。