【國歌法】蔡若蓮稱與國際學校有廣泛溝通　尊重國歌屬人格培養　

立法會法案委員會今早（4日）繼續審議《國歌條例草案》，討論第九條將國歌納入小學及中學教育部分，多名議員就條文中的「教育局局長須就將國歌納入小學教育及中學教育發出指示」提出質疑，以及是否硬性規定國際學校的外籍學生都學習國歌。 教育局副局長蔡若蓮多翻重申，條文只為學校提供學習國歌的機會，又稱局方與國際學校有廣泛的溝通，校方明白《國歌法》是尊重所在地的國家而設。

立法會法案委員會今早繼續審議《國歌條例草案》，討論第九條將國歌納入小學及中學教育部分。(立法會網頁截圖)

《國歌條例草案》第四部的「推廣國歌」，列明教育局局長須就將國歌納入小學教育及中學教育發出指示，使學生學習唱國歌和教育學生國歌的歷史、精神，以及奏唱國歌的禮儀。多名議員關注條例中所指的「指示」是否具法律約束力；倘學校不跟從指示教唱國歌，會否有任何後果，以及「指示」與「指引」的分別在何等。

街工梁耀忠表示，條文中「指示」與「指引」有何分別，為何會用上「指示」這個字眼，當中所包含的法律效力何在，與「指引」是否分別。立法會法律顧問回應指，兩者的分別視乎授權條文的內容，一般而言，指引和指示都不具約束力，而是一個方向性的指導。

公民黨譚文豪則關注《國歌法》在國際學校實施的情況。(立法會網頁截圖)

公民黨譚文豪則關注《國歌法》在國際學校實施的情況，當學校未有跟隨教育局的從指示教育學生國歌，會否構成後果，當局之後會否對學校教育國歌的情況進行評估。教育局副局長蔡若蓮表示，倘學校未有跟從指引，教育局會檢視學校的運作情況，會否影響學生學習和教育質素。她說，現有制度中已有教育國歌的部分，但不會規定學校如何教或必須達至何等程度的成果。故此，該條文並不會對對學校施加仼何罰則，重申只為學校提供學習國歌的機會，教育學生尊重國歌的精神，是基本價值和人格的培養。

至於國際學校的外籍家長是否可以選擇讓子女不學國歌，蔡若蓮反問：「如果佢話我係外藉人士，我可唔可以唔誠實？可唔可以遲到？尊重（國歌）呢個係基本價值，我哋睇唔到有特別豁免。」

經民聯梁美芬稱，希望當局澄清，教育局所發出指引並非機械式地要求學生唱國歌，不要矯枉過正。