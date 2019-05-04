【逃犯條例】反對、支持修例團體立會外示威　互相對罵　衝出馬路

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會早前召開第二次會議，仍未能進入主席選舉程序。內務委員會今（4日）召開特別會議，討論選舉主席事宜。反對修例的民主派，以及支持修例的人士皆趁開會前，立法會示威區舉行集會，期間更曾互有對罵，並有示威人士一度衝出馬路。

「政中香港人」高呼「立法修例堵塞漏洞，阻擾修例別有用心,盡快審議咪波鐘」等口號。(李奕鳴攝)

在民主派示威人士原定在立法會示威區設立一個LED 熒幕的電視，直播議會情況，但被保安以「危險的建構物」未由，禁止設立。民陣召集人岑子杰表示，有關「危險的建構物」的標準不清楚，指現場的音響設備都具有高度，但只有熒幕電視被認為是「危險的建構物」。他質疑立法會決定的法理基礎，認為有不合理的做法限制示威活動，是違反《基本法》賦予的示威集會自由的權利。

民主派會議召集人毛孟靜認為，立法會管理高層是「挖空心思阻撓集會順利進行」，質疑「是否需要做到如此地步？」她指，建制派議員已經在議會人數多，「佔上風」。她相信，有關的指令是來自立法會管理高層。民主派其後撤下LED 熒幕電視，改換上70寸的電視機，直播議會情況。

在下午1時半，民主派的集會開始，現場有約百人參加。民主派議員許智峯、梁繼昌、楊岳橋，及梁耀忠均有出席集會。梁繼昌表示，今日是五四運動100週年，指議會欠缺五四運動講求的「民主」及「科學」的精神。集會人士其後呼喊「民主派加油、香港人加油」等口號。



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支持修例的團體「政中香港人」及珍惜群組，在下午2時左右到立法會馬路前集會。「政中香港人」高呼「立法修例堵塞漏洞，阻擾修例別有用心,盡快審議咪波鐘」等口號。發言人林偉康表示，希望委員會盡快選出主席，討論《逃犯條例》修訂，堵塞法律的漏洞。他又指，議會應盡快就《逃犯條例》修訂展開討論，否則是對市民不負責任。珍惜群組高呼「將兇手繩之以法」、「沉怨待雪」等口號，要求立即修改《逃犯條例》。

在珍惜群組示威期間，有民主派示威人士走出立法會示威區，與珍惜群組隔著一條馬路對罵。期間有示威人士一度衝出馬路，警方抓遂在馬路旁架起圍欄 ，並呼籲示威人士盡快回到立法會示威區。

