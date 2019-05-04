【逃犯條例】范國威、毛孟靜被逐　范：李慧琼決定不合理

內務委員會今（4日）召開特別會議，討論選舉主席事宜。會議召開期間，民主派會議召集人毛孟靜及新民主同盟立法會議員范國威先後被逐離議會。范國威事後認為，主席李慧琼將他驅逐的決定不合理，並希望向李慧琼表達重返議會的訴求，首次被要求以書面形式寫下其要求。

在下午5時30分左右，毛孟靜等民主派議員衝到主席台前，會議一度混亂，李慧琼其後要求毛孟靜及范國威離開會議室，並暫停會議，及將會議改到會議室2進行。

內委會再度開會後，毛孟靜及范國威來到會議室2門口，希望保安向內委會主席李慧琼轉達，更正剛才錯誤地將范國威逐出會議室的決定。兩人等候一會兒後，保安轉述李慧琼希望范國威以書面形式表達其要求。毛孟靜憤而離開，范國威遂在紙上寫出其要求，遲遲未收到回覆，並擔心李慧琼會以拖延的方式作為回應。

范國威表示，李慧琼剛才是在不合理的情況將他驅逐。他指，當時不希望毛孟靜被趕走，因此嘗試在台前擔任調停的角色，著毛孟靜告訴保安會自行走回座位，而非透過保安的行動，以避免肢體上的接觸或衝突，並稱當時情況混亂及吵鬧，他已經背向主席台，向自己的座位走去。但「李慧琼只是看到我，有理無理就將我驅離。」

范國威表示，以往在會議廳、會議室開會時，是可以透過紙張，與主席及秘書溝通。但從未試過在走廊將他的訊息以書面形式，透過保安向主席轉達。