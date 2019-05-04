【逃犯條例】立會秘書發信要求議員回應內會指引　涂謹申批越權

立法會內委會今（4日）通過建制派議員聯署建議，要求以石禮謙代替最資深議員涂謹申，主持逃犯條例草案委員會的選舉主席程序。 早前立法會法律顧問曾發信指，一旦指引通過，法案委員會須考慮指引，但並非一定需要遵從。然而，在內會通過DQ涂謹申的指引後不久，法案委員會秘書即發信書面通知議員，要求在周一（6日）中午12時前就內會指引表態，又稱倘過半數委員採納支持採納指引，指引將被視為獲採納。 涂謹申則發聲明回應，指法案委員會秘書向議員發出的通告未經其同意，屬越權行為，他已指示立法會秘書長收回該通告，又表示「漸漸對秘書處的中立性失去信心。」

涂謹申批法案委員會秘書越權，已指示立法會秘書長收回該通告。（資料圖片/盧翊銘攝）

立法會法案委員會秘書馬淑霞晚上發信通知議員，要求議員就內委會通過的指引，在星期一法案委員會舉行主席選舉會議前，以書面通知法案委員會秘書，其對指引的考慮，如果半數委員支持，則視為委員會採納指引。

涂謹申隨後則對法案委員會秘書的通告作4點回應，指有關通告未經其同意和指示就發出，已指示秘書長收回，又強調內會指引應在法案委員會內討論後才決定是否採納。

一、該通告沒有我的同意和指示下發出。 二、我已指示立法會秘書長收回該通告。 三、內會指引應該在法案委員會內討論後決定採納與否，而不是透過書面決定。 四、對於秘書處越權作出通告，令我漸漸對秘書處的中立性失去信心。

公民黨發信質問秘書處

此外，公民黨5名立法會議員亦發信予立法會秘書處，指內會通過指引後，未有就法案委員會如何處理該指引，另行通過任何指引，要求對方解釋，將指引作書面傳閱，並要求委員在5月6日(星期一)中午12時前以書面通知表態是否支持接納該指引，是誰人決定，及經過何種諮詢程序。

公民黨又質問，根據《議事規則》、《內務守則》、《法案委員會主席手冊》或任何訂明議會程序，法案委員會是否可無經討論，僅靠委員以書面通知法案委員會秘書，處理內務委員會作出的指引；並要求秘書處澄清，在逃犯條例修訂的法案委員會未選出主席的情況下，何人可行使主席權力，藉傳閱文件方式讓委員決定委員會事宜。

公民黨批評，立法會秘書長、法律顧問、負責會議的秘書等職員，對《議事規則》及《內務守則》的理解皆有偏頗，缺乏能力回應議員的提問，行事亦乖離一貫正當的常規和做法；故對其表現深感失望，以及對其專業及中立性失去信心。

秘書處再回覆：書面通知切實可行

秘書處晚上再回應，指由於法案委員會仍未選出主席，委員會秘書要通知委員有關指引，切實可行的做法是以書面通知所有委員，並請委員作考慮。