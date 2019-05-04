【逃犯條例】內會通過石禮謙任主席　民主派：撐涂謹申續主持會議

立法會內務委員會今（4日）召開特別會議，就日前《逃犯條例》修訂法案委員會，兩次會議皆未能選出主席，討論選舉主席事宜。會議以37票通過，發出由經民聯石禮謙擔任主席的指引。公民黨立法會議員郭榮鏗批評指引違反議事規則，指從來未有在議事規則或內會守則中，所加插的指引可以提及某一個議員的名字，亦未試過內會插手委員會選舉主席。 郭榮鏗認為法案委員會中最資深的議員（即涂謹申）應該繼續主持星期一召開的會議，並指如果有任何人嘗試阻止涂謹申主持會議，相信是違反議事規則和立法會的權力及特權法。

公民黨黨魁楊岳橋（前右四）批評內務委員會主席李慧琼是「失職」、「失責」，完全藐視她在議事規則應盡的責任。（羅君豪攝）

民主派會議召集人毛孟靜表示，由於民主派議員人數不夠，已經預料會通過《逃犯條例》修訂。儘管如此，她認為讓市民見證「制度的暴力」，以一種大多數的暴政姿態，「我人多，我話事」。她認為通過的指引是變相給予民主派議員「彈藥」應對星期一的會議。

毛孟靜指，屆時會好好討論，到底法案委員會需如何考慮內會發出的指引、是否需要考慮該指引、考慮完後的下一步的行動等問題，將會在2個小時會議內認真討論「指引中豐富的元素」。她舉例，在建制派召集人廖長江提出動議時，形容石禮謙德高望重，質疑是否代表指涂謹申「德低望輕」，認為廖長江應該好好地澄清。

楊岳橋批李慧琼「雙失」－－失職、失責

公民黨黨魁楊岳橋認為，李慧琼是「失職」、「失責」，完全藐視她在議事規則應盡的責任。他指，在議案進行投票時已經是異常的混亂，又指經過4小時的討論後，法律顧問都未能清楚解答，為何可以發出一份缺乏法律基礎的指引。他認為在指引中指名道姓要求某議員出任主席，是缺乏任何理據。

會計界立法會議員梁繼昌亦質疑李慧琼處理議案的手法，提到他提出了三個議案，但不明白為何李慧琼只處理首項議案，認為唯一的解釋是已經接近下午6時半，需要進行投票，因此不處理其餘的議案，直指是違規。

民主黨主席胡志偉認為，李慧琼強行進行投票，是想奪去民主派議員在議會中應有的議事權力，「她憑甚麼知道，星期一的主席選舉是不會誕生主席」，認為她扭曲及以雙重標準來解讀議事規則，指會損害議事規則應有的莊嚴。他又指，李慧琼做法，連議事規則都不能成為議員在立法會會議討論的過程中，有所依據的基礎，認為是破壞立法會的尊嚴，以及應有的議事態度。