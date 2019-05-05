【逃犯條例】周浩鼎斥涂謹申浪費會議時間 ：建制別無選擇要換人

原由民主派議員涂謹申主持的立法會《逃犯條例》修訂法案委員，召開的首兩次會議皆因泛民發動「拉布」而未能進入主席選舉程序，建制派最終出招「剪布」，聯署要求內務委員會向法案委員會發出指引，改由建制派最資深議員石禮謙主持會議工作，內會昨（4日）以37票通過指引。 協助殺人案死者家屬的民建聯副主席、立法會議員周浩鼎在一個電台節目表示，《逃犯條例》修訂源起於港女潘曉穎在台灣被殺案，香港無法將疑犯陳同佳移送台灣審判是絕對不公義，亦反映香港存在移交逃犯法律漏洞，不僅是對台灣，還包括內地和澳門。 周指責涂謹申無妥善履行其主持主席選舉的職責，白白浪費會議時間，迫使建制派別無選擇，要聯署要求內會發指引撒換主持人，他呼籲泛民停止再阻撓法案委員會審議工作。

民建聯周浩鼎呼籲泛民停止阻《逃犯條例》修訂法案委員審議工作。（資料圖片/歐嘉樂攝）

周浩鼎強調，為現行香港法律堵塞漏洞具迫切性，如在修訂撇除任何司法管轄區，相當於鼓勵罪犯在這些司法管轄區內犯罪以逃避刑事責任，而且隨著台灣殺人案在兩岸引起熱議，罪犯都清楚知悉漏洞存在。

周浩鼎斥責民主派在該議題上對公眾危言聳聽，「他們假稱香港法院在處理移交申請時無法保障疑犯的人權，這絕對不是事實，但泛民嚇唬人民，鼓吹公眾反對修例，甚至到台灣遊說當地政客反對修例」。周浩鼎重申香港實行普通法，《逃犯條例》修訂內容足以保障疑犯人權，確保政治罪行不移交，認為泛民的言論是貶低香港法律制度，「有人甚至暗示香港法院非司法獨立、會遵循中央的指示去接受引渡要求，這對我們的司法制度是一種侮辱」。

周又炮轟泛民阻撓立法會修訂《逃犯條例》法案委員會選舉主席，癱瘓委員會職能。保安局局長李家超日前表示殺人案疑犯陳同佳預計將在10月份獲釋，扣除立法會兩個多月的暑假休會期，餘下約兩個月時間處理議案。周認為一旦在10月份之前沒有完成修例，屆時疑犯很可能已逃離香港，指泛民的拉布行為最終將使陳同佳獲釋，對受害者家屬完全不負責任。

他不滿民主黨涂謹申沒有履行他在法案委員會的職責，主持主席選舉，浪費兩次會議、合共4小時的時間，迫使建制派別無選擇，要聯署要求內會發指引，由建制派最資深議員石禮謙取代其主持人職位。周浩鼎呼籲泛民停止再阻撓法案委員會審議工作，認為對方如對修例內容有任何建議，應在委員會上提出討論，而政府則有責任向市民解釋清楚以釋除公眾疑慮。