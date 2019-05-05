【逃犯條例】指示秘事長收回通告　涂謹申未獲對方回覆：感失望

立法會內務委員會昨（4日）以37票贊成、16票反對，通過由建制派最資深議員石禮謙取代民主派議員涂謹申，主持法案委員會選舉主席程序。惟事件又再節外生枝，立法會法案委員會秘書昨晚發信通知議員，要求在周一（6日）中午前就內會指引表態，此舉引起涂謹申不滿，指秘書處未經他同意和指示下發通告屬越權行為，質疑秘書處的中立性。 秘書處其後向傳媒解釋，指由於現時法案委員會未選出主席，秘書須通知委員有關內會的指引，認為切實可行的做法是以書面通知所有委員，並請委員根據《議事規則》考慮。涂謹申今日（5日）在電視節目中指，秘書處的解釋自相矛盾，認為「真空論」不成立，因為秘書清楚知道按規矩，是由上一次會議主持人安排下一次會議日期等細節。

涂謹申反對以書面傳閱方式討論內會指引，指若有任何一名議員反對內容，都要留待會議上討論。（資料圖片/羅君豪攝）

涂謹申在無綫電視節目《講清講楚》重申，法案委員會不能在未經他同意下發出通告，強調內會指引應該在法案委員會內討論後，決定採納與否。他表示，根據《法案委員會主席手冊》第4.27段，僅「主席」有酌情權「指示將一項須由法案委員會決定的事宜，藉傳閱文件方式交由各委員研究」，若有任何一名議員提出反對，都要留待會議上討論，反駁指雖然目前法案委員會未有主席，但不代表秘書處有權代為發通告，「如果秘書處都得，無理由第一次會議完結後還需要我去訂第二次、第三次會議，根本從來無主席真空期」。

涂又指對秘書處中立性失去信心，他昨晚指示立法會秘書長陳維安收回該通告，但時隔一日未得到對方任何回覆，令涂謹申感失望。

被問到會否在明日舉行的法案委員會會議上堅持擔任主持人，涂謹申指他的個人榮辱屬次要，但事件牽涉到秘書處有否依從規矩，強調「現在這一秒鐘我仍是主席，會繼續做自己應做的事」。他又指若屆時秘書處或建制派反對由他主持，坦言不足以跟秘書處數百名職員抗衡，但不排除將來會有法律挑戰，「唔通我同保安打交？如果你要抬我走，或霸王硬上弓，只會暴露秘書處的醜惡」。