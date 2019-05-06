【逃犯條例】建制派硬落閘　石禮謙撤今午會議　涂謹申：如期開會

立法會內會日前通過由經民聯石禮謙取代民主黨涂謹申主持法案委員會選舉主席程序。法案委員會秘書即發信要求議員於今（6日）中午12時前就內會指引表態，結果有36人支持，24人反對，指引成功取得過半數委員支持採納。石禮謙今天中午在立法會向傳媒表示，決定取消下午的會議，改於本周六（11日）召開會議。 法案委員會主持、民主黨涂謹申表示，不同意石禮謙取消會議的決定，將繼續於下午4時30分主持會議，並請法案委員會各委員準時出席會議，就內會指引作出討論，以及舉行選舉主席的程序。議會陷入拉鋸亂局。

涂謹申表示今天下午將繼續召開會議。（資料圖片/羅君豪攝）

立法會特別內會日前通過，由建制派最資深議員、經民聯石禮謙，替代民主黨涂謹申主持法案委員會選舉主席程序。法案委員會秘書隨即發信要求議員於今（6日）中午12時前就內會指引表態，結果有36人支持，24人反對，指引成功取得過半數委員支持採納。

近下午1時，石禮謙在立法會向傳媒表示，已接獲秘書處通知，由他主持下次審議修訂逃犯條例的法案委員會，「按內會指引，由我決定幾時開會。」他表示下次會議日期定於本周六(11日)，並決定取消原訂於下午召開的會議。

原定下午召開的會議日期由涂謹申所定，石禮謙否認自已強行取消原有會議，只是執行內會指引，選擇一日開會選主席，「你哋問我有咩權去取消(下午會議)，我的權附予在內會指引中，而內會指示超越了以前(涂謹申)的決定。」

涂謹申表示，不同意石禮謙取消會議的決定，將繼續於下午4時30分主持會議，並請法案委員會各委員準時出席會議，就內會指引作出討論，以及舉行選舉主席的程序。