【逃犯條例】秘書處正式通知下午會議取消　拒涂如期開會要求

立法會審議《逃犯條例》修訂法案委員會原訂今(6日)下午召開第三次會議，惟建制派最資深議員石禮謙今以法案委員會主持人身份宣佈，表示已收到秘書處通知有 36 名議員支持他主持會議，石禮謙已通知立法會秘書處取消下午會選，改至周六(11日)開會。 另一邊廂，民主派議員不承認石禮謙為新任主持人，指對方無權取消下午會議，泛民堅持照原定計劃於下午開會。涂謹申表示，石禮謙沒有經過合法書面協議取代他作為主持人，「他發出的取消會議通告沒有得到我授權，所以亦無效。」 他指已經將上述理由透過書面通知立法會秘書長及法案委員會秘書，並著秘書處確認下午會議如常召開。 惟秘書處並無理會涂謹申的指示，並於下午3時發通告宣佈，《逃犯條例草案》委員會原定於下午的會議改為於星期六(11日）上午九時舉行。

民主派議員指石禮謙無權取消會議，堅持在下午召開會議《逃犯條例》修訂法案委員會。(羅君豪攝)

民主黨涂謹申下午2時半會見傳媒，他稱自己是以《逃犯條例》修訂法案委員會上次會議的主持人身份召開下午的會議，「我現在仍視自己為主持人身份。」涂謹申重申，反對立法會秘會處在未經他本人授權下發通告，強調該通告所得的任何結果都無效。

加上有內委成員不同意內會指引，即使是選舉出來的主席都無權以傳閱形式採納內會指引，秘書處亦無權這樣做，故秘書處採納由石禮謙取代他任主持人一事亦無效，因此四點半的會仍如期召開。

涂謹申:下午會議交棒梁耀忠主持

涂謹申表示，石禮謙沒有經過合法書面協議取代他作為主持人，「他發出的取消會議通告沒有得到我授權，所以亦無效。」 涂謹申指已經將上述理由透過書面通知立法會秘書長及法案委員會秘書，已著秘書確認下午會議如常召開。他同時呼籲公眾可以前往旁聽會議，以及歡迎傳媒採訪。

涂謹申續指，考慮到內會指引內容與他身份有利益衝突，他會認為考慮放棄主持會議，交棒予出席會議的第二資深議員主持，「如果梁耀忠議員出席，我應該會交給他。」

自言「飯都食唔落」

被問到會議若沒有秘書和法律顧問，會議會否被視為無效，涂謹申坦言無辦法回答，但他指出根據法例指，秘書不是必需，有足夠法定人數才屬必需。

若建制派沒有議員出席，會否仍繼續會議？他強調若會議有足夠法定人數，他便會宣布開始會議，若法定人數不足夠，便會宣布流會，另定會議日期。

他又指出，石禮謙所主持的會議並非合法的會議，希望今天選出主席，若今天選出主席，則由主席與政府商討和安排下次會議。他表明「心大心細」考慮參選法案委員會主席。他坦言今天工作排山倒海，「飯都食唔落，都唔知食咗乜，我啲秘書仲慘，飯都無得食」