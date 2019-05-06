【逃犯條例】陳維安全日未有現身：遺憾有議員不斷批評秘書處

立法會秘書處今(6日)公布，已獲過半數議員同意執行立法會內務委員會的指引，由，由經民聯議員石禮謙取代民主黨議員涂謹申主持修訂《逃犯條例》法案委員會的會議。石禮謙其後要求秘書處取消原訂下午舉行的會議，改於周六開會。民主派議員指秘書處的決定不合法，亦不承認石禮謙的主持人身份，仍照原定計劃開會。 石禮謙於傍晚透過秘書處發聲明，強調法案委員會已經接納內務委員會作出的撤換主持人指引。立法會秘書長陳維安則全日未有公開現身，僅透過秘書處發言人表示，因他己收到民主派發出的律師信，故秘書處對法案委員會事件不宜作評論，又稱對有部分議員不斷批評秘書處深表遺憾。

大批記者在立法會主席辦公室外等候陳維安現身，但只有立法會主席梁君彥現身。(李澤彤攝)

石禮謙於傍晚指示秘書處發聲明，表示留意到有部分議員聲稱就《逃犯條例》法案委員會舉行第三次會議，並選舉主席及副主席。石澄清，法案委員會已經接納內務委員會作出的指引，強調他本人獲授權決定法案委員會的會議日期、時間及地點，並在會議上主持主席選舉，直至選出主席為止。

立法會主席梁君彥則稱，留意到有人呼籲滋擾立法會同事，強調這樣舉動對事件完全無幫助，呼籲議會同事政治爭執應政治解決，不要令中立專業的秘書處受到無謂、不必要的壓力。

全日未有現身的秘書長陳維安，透過秘書處發言人表示，他知悉議員對秘書處的做法有不同意見。由於他本人於今早10時左右收到23位議員給秘書長的律師信，有關《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會的事宜，故秘書處現階段不宜作評論。

陳維安重申，指秘書處會繼續以專業、中立的態度履行支援立法會的職責。雖然現在的情況是前所未有，但秘書處仍然緊守崗位，向立法會提供獨立及專業的服務，「對於有部分議員不斷批評秘書處，本人對此深表遺憾。」

據知，陳維安今日有到立法會大樓上班，民主派會議結束後，有傳媒收到消息指陳維安在立法會主席辦公室內開會，引來數十名記者在主席辦公室外守候。至晚上7時半，秘書處告知傳媒陳維安已經離開。