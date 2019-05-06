【逃犯條例】陳維安被指「失蹤」　楊岳橋辦公室發「尋人啟事」

逃犯條例修訂殺入立法會戰場，演變成一場大亂局，連立場中立的秘書處亦捲入漩渦，秘書長陳維安更成眾矢之的，12名民主派議員今天「突襲」陳維安辦公室，要求與陳維安見面，惟等了45分鐘，陳維安仍未出現，公民黨郭榮鏗怒斥：「甚麼工作態度？」 一向擅搞網上攻勢的公民黨楊岳橋辦公室專頁「810扮工室」，也拿陳維安作箭靶，下午在facebook發「尋人啟事」，稱陳維安「於辦公時間失蹤」、「如尋獲請通知810扮工室」。

該「尋人啟事」張貼在金鐘立法會門外的地方。(810扮工室facebook)

民主派會議召集人毛孟靜、公民黨楊岳橋和街工梁耀忠等12位民主派議員，今（6日）早11時起在立法會秘書長陳維安辦公室等候，要求與陳維安會面，但等了45分鐘亦無果。郭榮鏗怒斥：「我們等了45分鐘，陳維安不見人，不交代，連職員都說不知道他在哪裏，這是甚麼工作態度？」民主派會議召集人毛孟靜明言，若陳維安拒絕收回書面指引，民主派將要求陳辭職。

公民黨楊岳橋辦公室專頁「810扮工室」下午於facebook發「尋人啟事」，內容提及陳維安的姓名、年齡、身高及職位，更寫上陳維安最後衣著「穿深藍色西裝，戴圓型眼鏡」，以及陳維安最後出現地點，「此人於辦公時間年蹤，市民甚為掛念，如尋獲請通知810扮工室，無酬」，呼籲大家幫手找尋。

截至下午三時半，已有逾九千人在網上聯署「要求香港立法會秘書長陳維安辭職。」(資料圖片/李澤彤攝)

另外網上亦有人發起「要求香港立法會秘書長陳維安辭職」的聯署，截至下午三時半，已有逾九千人聯署。聯署批評：「由陳維安領導的立法會秘書處竟然淪為政治打手，越俎代庖以至越權行事，亦從根本上失去服務立法會的中立角色、破壞信任、失職失德」。