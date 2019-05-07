【逃犯條例‧拆局】泛民研JR陳維安　料周六上演「動作片」　　

立法會秘書處昨（6日）公布，已獲過半數議員同意執行立法會內務委員會的指引，由經民聯石禮謙取代民主黨涂謹申主持修訂《逃犯條例》法案委員會選舉主席的會議。石禮謙其後要求秘書處取消原訂下午舉行的會議，改於周六開會。民主派議員指秘書處的決定不合法，亦不承認石禮謙的主持人身份，仍照原定計劃開會。 政府一直表示，審議逃犯條例是分秒必爭，為何建制派寧願延遲5日開會？有建制派中人指，主要是因為不想出席由涂謹申訂立日期的會議，以免將來被質疑；另一方面，由石禮謙訂立會期，可以進一步認受其主持一職，亦毋須在昨日「風頭火勢」時主持會議。

討論是否接納內務委員會的指引期間，新民黨容海恩衝入會議室，手持「這個不是會議！」紙牌抗議。背後涂謹申以利益衝突為由，交由第二資深的梁耀忠繼續主持。（羅君豪攝）

建制中人：泛民今日開「飯盒會」

泛民昨日決定在沒有秘書處支援下舉行「會議」，並選出正副主席。有建制派直言，此舉尤如當年青年新政兩名前立法會議員梁頌恆及游蕙禎衝入議事廳，以喇叭強行宣誓，沒有法理基礎，只是為了發泄情緒，又揶揄泛民今日是在會議室內召開「泛民飯盒會」，沒有秘書處的官方紀錄。

該建制中人坦言，泛民現時騎虎難下，參與周六會議並參選正副主席，便等同對昨日的會議結果自打咀巴；不參與會議則等同拱手相讓審議權，故最大機會是出席會議，但涂謹申強行走向主席台，最終需勞動保安人員抬離場，或有機會需要換房開會。至於將來的會議，究竟泛民參與否，亦是非常難為，而對政府來說，可能更是好事，因泛民無時間詳細審議條款，隨時令法案更快通過。

工聯會黃國健亦形容，石禮謙以召開會議需三日前通知秘書處為由，將下次會議定於相隔四日後的周六舉行，是一道高招。一來，推翻了涂謹申的原定日期，令建制派重掌開會主導權；二來「相隔幾日，等泛民無咁風頭火勢，最重要讓涂謹申有道下台階，減少開會的火藥味」。

有民主派議員透露，計劃就立法會秘書長陳維安的決定提出司法覆核，預計數日內有決定。對於周六法案委員會鬧出「孖胞胎」會議，該人士表明泛民當天所出席的是由委員會主席涂謹申召開的會議，不過已預料當天會有「動作片」出現。另外民主派亦商討發起集會，呼籲民眾周六到立法會聲援，為民主派打氣，有關詳情會再作商討，如會否在前一晚已通宵留守等。

有政界人士評估，建制派雖然有「人數優勢」，但泛民要干擾甚至癱瘓會議，並非不可能。例如涂謹申已表明，他是經選舉誕生的法案委員會主席，當天他會上主席台主持會議，倘有人阻撓他，他會報警。當事件鬧大，警方到場調查，會議不排除須暫停。