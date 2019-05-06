【逃犯條例】涂謹申稱當選主席合法　遇阻撓或會報警

立法會審議《逃犯條例》修訂的法案委員會原訂今天召開第三次會議，內會上周六召開特別會議，通過發出指引，由經民聯石禮謙代替民主黨涂謹申，主持法案委員會選舉主持程序。涂謹申今日（6日）不理建制派杯葛，如常召開會議，最終涂謹申和公民黨郭榮鏗分別當選主席和副主席。 涂謹申和郭榮鏗會後強調，法案委員會只需3名委員組成，無條文規定需有秘書在場，又指只要會議有足夠法定人數，便有合法性。他表示會指示法案委員會秘書完成會議紀錄。 涂謹申和石禮謙同樣決定於周六上午9時召開會議，涂謹申表示所有議員受特權法保障，或有強權阻撓他坐上主席台，他會考慮報警，但強調不會與保安有肢體衝突，「我唔會同保安打過，有成百幾個保安，我唔夠佢打！」

涂謹申決定於周六召開會議，與石禮謙決定的會議時間相同，被問到會議當日會否坐上主席台，涂強調他是正式正當地當選主席，周六會按今日的做法，邀請官員出席會議，亦會要求秘書處提供會議支持。（羅君豪攝）

當選主席的涂謹申在會議後表示，會議的整個過程有傳媒旁聽和攝錄，認為若會議無合法性，不會有大量傳媒直播。當選副主席的郭榮鏗指出，根據《議事規則》和《內務守則》，指出法案委員會只需要3名委員以上組成，毋須秘書處在場。涂謹申又表示，會去信要求法案委員會秘書撰寫會議紀錄，若秘書拒絕，則會要求他的秘書為他完成會議紀錄。

涂謹申決定於周六召開會議，與石禮謙決定的會議時間相同，被問到會議當日會否坐上主席台，涂強調他是正式正當地當選主席，周六會按今日的做法，邀請官員出席會議，亦會要求秘書處提供會議支持，若有足夠法定人數便會開會，會議便有合法性。

被問到會否擔心有保安阻撓他坐上主席台，涂謹申表示所有議員受特權法保障，或有強權阻止他坐上主席台，他會考慮報警，但強調不會與保安有肢體衝突，「我唔會同保安打過，有成百幾個保安，我唔夠佢打！」

有指建制派釀醞入稟申請禁制令，禁止泛民一方召開會議。涂謹申指若建制派向法院申請入稟，法院便需要裁定建制派召開內會特別會議、秘書處就內會特別會議發指引等決定是否合法，形容做法反而「仲好」，或會有意外收穫。

民主派會議召集人毛孟靜（前排右二）指，秘書處未有為今日的會議提供任何支援，形容是歷史上史無前例破天荒，她表明民主派將會全力以赴反對《逃犯條例》修訂。（李澤彤攝）

民主派會議召集人毛孟靜指，秘書處未有為今日的會議提供任何支援，形容是歷史上史無前例破天荒，她表明民主派將會全力以赴反對《逃犯條例》修訂。她認為建制派和秘書處的做法令議會「百分百大陸化」，直指立法會是《逃犯條例》的縮影，證明當權者「只要想做乜，就會為達目的，不擇手段」。她強調，議員是立法會秘書處的僱主，秘書處不履行職務是失職。

曾於3年前主持立法會主席選舉「甩轆」、議會第二資深議員的街工梁耀忠今日主持主席選舉程序。他指出是次會議完全合乎規定，又指今日的主席選舉是「真真正正完全選舉過程」，不應有另一名法案委員會主席存在。議會陣線朱凱廸認為，今日是立法會取回尊嚴的一日，認為涂謹申當選法案委員會主席是實至名歸。