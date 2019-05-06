【逃犯條例】曖昧的政治三角關係　泛民、建制、秘書處同陷大亂局

圍繞修訂逃犯條例的議會大戰持續惡化，民主派、建制派和立法會秘書處陷入纏鬥，目前狀態就像三個人攬住跌進一個偌大浮沙池，愈陷愈深，不知伊於胡底！ 是次亂局可謂前所未見，主因《議事規則》和《內務守則》對目前爭拗並無明文規定解決方法，建制、泛民各執一詞，變成一場意念虛無的政治拔河，加上秘書處捲入戰火，被民主派指摘失去中立性和認受性，現時似乎已無任何機關或人士能對亂象作權威性的一錘定音，而最終的結局可能就是……

泛民建制互相出招

今次立法會陷入罕見困局，不僅修訂逃犯條例委員會鬧出主席「雙胞胎」，連秘書處也被推上浪尖口，看得人瞠目結舌。不過，觀乎條例修訂草案的敏感度及惹火度，今日亂局由草案呈上立法會首天已然註定。

這個名為《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會於上月17日召開首次會議，按規定由最資深議員、民主黨涂謹申主持，在民主派的拉布攻勢，加上建制派部分議員「助攻」，令首次會議未能選出主席，工聯會郭偉強更因斥涂謹申「唔好扮垃圾」，被涂謹申逐出會議廳。民主派的策略很明顯，就是借涂謹申最資深議員的優勢，盡可能阻撓法案委員會選出主席，這樣審議草案工作便無法展開。

而建制派的反擊招數也很簡單，就是「DQ涂謹申」，改以議會內第三資深、建制派內資歷最厚的石禮謙取而代之。到上月30日，法案委員會召開第2次會議，兩小時會議過後，仍未能展開選主席的程序，建制派遂使出撒手鐧，在上周六由內會主席李慧琼「應建制派要求」召開內會特別會議，最終以「鬥人多」方式表決通過「另起灶爐」，推舉由石禮謙代替涂謹申主持會議。發展至此，事態已然定局，泛民必不承認內會特別會議的決議結果，立法會一直行之有效的協商政治操作亦由此崩盤。

民主派會議召集人毛孟靜（前排右二）指，秘書處未有為今日的會議提供任何支援，形容是歷史上史無前例破天荒，她表明民主派將會全力以赴反對《逃犯條例》修訂。（李澤彤攝）

民主派、建制派、秘書處之曖昧關係

這場議會攻防戰原本只是由建制派和民主派的博奕之戰，可是在內會特別會議結束後1小時，立法會秘書處卻加入戰圈，秘書處在會後約1小時即向法案委員會委員發信，要求委員書面回覆決定是否接納指引，更是令亂局一發不可收捨。民主派23名議員隨即正式採取行動，向秘書長陳維安發出律師信，指其行為或干犯公職人員行為失當罪，以及準備發起罷免其職務的不信任動議及譴責動議。

回歸以來，立法會秘書處一直夾在建制派與民主派中間，三者關係難免有點曖昧。截至2019年4月1日，秘書處編制有10個部門共686個職位。秘書處透過下列10個部門，為立法會及轄下各委員會提供行政支援及服務。立法會網頁列明，秘書處的使命是「為立法會提供高效率的行政管理、秘書及資料研究支援、提高公眾對立法會事務的認識，以及確保提供有效的申訴途徑」。

秘書長是立法會秘書暨立法會秘書處的最高行政人員，須就秘書處的行政管理事宜向行政管理委員會主席，即立法會主席梁君彥負責。

秘書處捲入旋渦

正因為立法會主席長期由建制派人士出任，計有范徐麗泰、曾鈺成、梁君彥，建制角色愈來愈濃烈，早已有泛民質疑秘書處的中立性，加上今次秘書處披甲上陣捲入旋渦，更是成為民主派的箭靶。雖然梁君彥與陳維安多次強調秘書處中立專業，依法辦事，但仍難掩民主派的批評聲浪。泛民與陳維安的角力，竟成了這場修例大戰的番外篇。

建制派手握「少數服從多數」的議會遊戲規則，擺明車馬要「DQ涂謹申」，民主派則抓住無明文規定的罩門，企硬不承認建制派一切決定的合法性，加上秘書處也被拖入泥漿摔角池，沒有人或機構能為事件解套。如今最可能的結局是，周六會議兩邊陣營又展開火拼，涂謹申堅持自己才是法案委員會主席，建制派石禮謙屆時屢勸無效，以主持身份下令屬於秘書處職員的保安人員將「阻礙會議進行」的泛民議員逐出會議室，然後選出謝偉俊擔任法案委員會主席。一場大亂局，或許只能在一場政治「爛仔交」後才徐徐落幕。