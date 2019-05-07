陳維安薪酬高過議員、副局長　譚文豪：怪不得秘書長權力那麼大

立法會今（7日）召開議員酬金及工作開支償還款額小組委員會會議，討論下一屆立法會的議員薪酬等議題。不過，公民黨譚文豪質疑現時訂立議員薪酬的基準，並詢問近日跌入《逃犯條例》修訂爭議「風眼」中的秘書長陳維安工資。陳維安回答指，根據政府的薪級表，秘書長屬於首長級第六級，而有關薪酬屬公開資料，並未有直接回應。譚文豪遂指，現時議員月薪約9萬，但秘書長的薪酬（即首長級第六級的薪酬）約26萬，認為在某程度上，是立法會的70名議員聘請秘書處處理立法會職務，然而秘書處與議員的薪酬相差甚遠，「怪不得越權當自己是主席、當自己是議員」，似暗諷日前內委會、秘書長、與法案委員會就審議《逃犯條例》修訂的風波。

譚文豪指秘書長的薪酬與議員的薪酬相差甚遠，「怪不得越權當自己是主席、當自己是議員」。(張浩維攝)

會上在場的議員皆同意以加權指數，代替原有的丙類物價消費指數，來調整下一屆立法會議員的薪酬。對於譚文豪的質疑，在場秘書回答指，就上一屆獨立委員會提交的報告，會考慮一籃子的因素，包括在議員的角色及職能、香港的經濟狀況、市場薪金級租金水平、各項津貼的使用率等，來檢討議員酬金及工作開支償還款額。

不過，民主黨主席胡志偉亦認為，現時議員薪酬只是每年按通脹調整，當中沒有任何依據作為基準，是「隨意定水平」，亦是不合情理。教育界議員葉建源則表示，議員每年薪酬調整的幅度太低，指對比政府公務員每年4至5百分比的薪酬調整幅度，議員薪酬調整的幅度只有1至2百分比。他指，雖然議員原意是榮譽性的職務，但現時有全職議員，認為他們的薪酬應有合理的報酬，例如與政府某一職級的薪酬掛鉤。他又表示，過去議員的薪酬相等於公務員中的高級主任級的薪酬，但現時已經跌至接近主任級的薪酬，建議秘書處應將過去十年議員的薪酬，與政府公務員的薪級點作比較。

委員會主席黃定光表示，會將意見寫入報告書，向獨立委員會匯報。