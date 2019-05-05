【逃犯條例】民主派批秘書處失職　向秘書長陳維安發律師信

立法會內務委員會昨（4日）召開特別會議，以37票贊成、16票反對，通過由建制派最資深議員石禮謙取代民主派議員涂謹申，主持法案委員會選舉主席程序。立法會法案委員會秘書在通過指引後約一小時發出通知，要委員於明日（6日）正午前、即法案委員會會議前，書面表態是否採納指引。此舉引起涂謹申不滿，指秘書處未經他同意和指示下發通告屬越權行為，質疑秘書處的中立性。 民主派今（5日）午召開記者會，並發聯署聲明譴責秘書處做法失去服務立法會的中立角色、涉失職和失德，促請秘書長陳維安馬上撤回該文件。民主派會議召集人毛孟靜表示，將會採取法律行動，向秘書長陳維安發律師信，指控對方涉公職人員行為失當。

民主派今（5日）午召開記者會，並發聯署聲明譴責秘書處做法失去服務立法會的中立角色、涉失職和失德，促請秘書長陳維安馬上撤回該文件。（盧翊銘攝）

毛孟靜表示，秘書處要求委員以書面表態是否採納「指引」的行為違規，批評秘書處失德和失職，淪為政治打手。她強調秘書處事前從未得到涂謹申同意，不能越權發出文件，著令陳維安馬上徹回違法文件，重申民主派承諾面對政治黑暗會不遺餘力、全面作戰。

公民黨楊岳橋表示，秘書處以書面傳閱方式要求委員表態，事前必需要獲過半委員同意，以及沒有任何委員反對。他重申在法案委員會第三次會議召開前，仍由涂謹申主持會議，認為秘書處無基礎自行協助建制派參與「政變」。會計界梁繼昌表示，早在2014年尼泊爾地震事件，立法會財委會要求通過緊急撥款，當時秘書以書面方式請委員表態，此舉需獲得所有黨派的同意及沒任何議員反對才可通過，他批評秘書處這次不只是濫權，而是竊權。

人民力量陳志全稱根據《主席手冊》第4章指出，主席可以書面傳閱方式要求議員表態。他強調決定權在涂謹申手上，而非秘書處手上，重申看不到有任何法律理據顯示，可將石禮謙「主動放上凳」。對於民建聯張國鈞周六曾建議，由秘書處以文件傳閱方式尋求法案委員會各成員的意見，陳志全指此建議未有讓委員進行討論。

民主派區諾軒表示，他已經回覆反對由石禮謙擔任主持，惟他強調不代表同意有關做法。他指若以法律顧問馮秀娟解讀議事規則第43條「辯論規則對委員的適用範圍」，等同主席可任意否決《議事規則》提出任何規程問題、中止議案辯論和修正案，會嚴重影響立法會運作。

對於明日下午的法案委員會會議，毛孟靜強調會民主派會正常、正當地如常於會議室開會，重申會竭盡所能確保涂謹申能夠主持會議。被問到若石禮謙屆時自動走上主席台，她相信石禮謙是公道的人。

張建宗：修例具逼切性 促議員以務實、和平、理性討論

政務司司長張建宗則指，法案委員會花4小時仍未選出主席，形容前所未有和令人費解，希冀盡快展開審議工作。他表示台灣殺人案疑犯最快10月刑滿，立法會要在7月下旬休會前通過修例，否則就要等到10月下旬復會，促議員以務實、和平、理性的態度討論。對於外界就修例提出不同建議，張建宗強調政府樂意聽取不同建議，只要是可行、能釋除市民疑慮的建議，政府都樂於處理。