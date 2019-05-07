【逃犯條例】劉健儀稱陳維安應與泛民會面：逃避唔係辦法

立法會秘書處昨日（6日）去信《逃犯條例》法案委員會全體委員，通知第三次會議的日期改於周六（11日）進行，原訂昨天舉行的會議取消，並執行立法會內務委員會的指引，改由經民聯石禮謙主持會議。然而，原定負責會議的民主黨立法會議員涂謹申就堅持在原定時間開會；泛民議員就秘書處決定要求與秘書長陳維安會面，但最終不成功。 曾任內務委員會主席的立法會前議員劉健儀就認為，陳維安「當然要見泛民議員」，又直言：「而家搞到咁，有啲人選擇逃避，但逃避唔係辦法。」

立法會秘書處秘書長陳維安昨日（6日）未有出席由涂謹申主持的會議。（資料圖片）

立法會內務委員會早前通過指引，由經民聯石禮謙替代民主黨涂謹申主持《逃犯條例》法案委員會選舉主席程序，而石禮謙隨即表示取消原訂於昨天（6日）下午召開的會議，會議改於周六（11日）進行。原定的委員會主席選舉主持民主黨涂謹申就表明，不同意石禮謙取消會議的決定，昨日如常舉行會議；惟政府代表及立法會秘書處未有出席會議。

劉健儀指，過去的委員會都是第一次會議已選出主席，但是次因為遲遲未能選出主席，內務委員會才作出指引；然而她認為，內會應說服公眾為何會作出以上指引。而對於昨天涂謹申主持的法案委員會，她表示涂謹申已失去主持權力，加上會議無秘書處支持、無記錄，會議實際上是無效，最多只是議員間的非正式會議。

涂謹申及石禮謙都決定在周六上午重啟會議，劉健儀認為屆時最好的做法是開會時先討論內務委員會發出指引，才再選出委員會主席。然而討論指引的程序下要由哪一位議員主持，劉健儀就指因為《議事規則》未有規定，要委員會自行討論。她又提到，秘書處的決定是已經發生，不能推翻，如果議員對做法有意見只可以在委員會中討論；她直言過去沒有經驗面對類似情況。

有議員質疑秘書處做法，昨天嘗試與秘書處秘書長陳維安會面不果。劉健儀認為陳維安「當然要見泛民議員」，但就直言不希望最後演變成「嗌交」，希望有協調人讓雙方好好討論：「而家搞到咁，有啲人選擇逃避，但逃避唔係辦法。」