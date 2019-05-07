【逃犯條例】鄭若驊指港人港審取證難　田北辰：現方案本地怎把關

律政司司長鄭若驊今日（7日）在記者會上，反駁透過「港人港審」處理移交逃犯實際上有操作問題，包括香港人員難以在外地取證。提出「港人港審」的實政圓桌立法會議員田北辰反駁，指現時方案亦需要特首和法院把關，「如果你話取證困難，咁現方案本地點把關？」 公民黨黨魁、立法會議員楊岳橋提出的「域外法權」亦遭反駁，鄭若驊指要遵守普通法的屬地原則，楊岳橋引用兒童性侵犯案例，反駁屬地原則並非完全不可改變。

李家超（左）和鄭若驊（右）舉行記者會，回答修訂逃犯條例的問題。（李澤彤攝）

田北辰表示，對政府的記者招待會，不提出任何新方案，不會感到失望，因為記者會沒有新的內容，也無法有力反駁他提出的「港人港審」方案。

他坦言，現時政府態度就是不接受任何其他方案，「如果傳媒大眾覺得佢個記招好成功」，能完滿解答市民疑慮，並客觀回應其提出的「港人港審」方案，則他不會再反對，惟目前情況並非如此。

至於鄭若驊今日指「港人港審」方案在本港普通法原則下，未必可行，田北辰就強調，或許是「不可行」，但不是必然「不可行」，如果「港人港審」是有挑戰有難度，就要迎難而上。他強調「港人港審」絕對就是深得民心，也得到港大法律學院教授陳弘毅等法律專家認同。

此外，鄭若驊亦提出「取證困難」等難題，質疑「港人港審」未必可行，田北辰就表示，他明白該疑慮，所以提出分兩部分處理，先刪除逃犯條例的地域限制，再考慮詳細的修訂，「處理一單再一單」。他又反駁「取證困難」的說法，「政府現方案，亦需要特首、法院把關，如果你話取證困難，咁現方案本地點把關？」

提出「域外法權」的楊岳橋表示，鄭若驊指要遵守普通法的屬地原則，因此港人港審、域外司法權等建議皆不可行，認為此說法是「掩耳盜鈴」。他指，屬地原則並非完全不可改變，提到根據刑事罪行153（P）條，針對兒童性侵犯案，香港就有域外司法權，過往亦有３宗海外案件是移至香港審理，並進行定罪及判刑。「為何香港一個域外法權可以，推而廣之，伸延了的域外法權就不可以呢？」至於案件的搜證問題，他指過往３宗案件都能處理，為何移交逃犯的案件則不能處理。對於鄭若驊指擴寬域外法權後沒有追溯力，楊岳橋反指，不論是《逃犯條例》修訂，還是擴寬域外法權等方案，都屬於程序上改變，增加法院的權力。他質疑，如政府的說法成立，為何《逃犯條例》修訂就擁有追溯力。

楊岳橋又批評政府的態度「唯我獨尊」，只不過是舊調重提，將以往的說法技術化，認為政府如希望釋除市民憂慮，應該廣納建議，指真正應解決港人對內地司法制度的不信任，否則不能有效消除港人疑慮。毛孟靜表示，市民擔心中國的司法制度持有憂慮，正是擔心會因莫須有的罪行被移交到中國內地受審，而李家超一方面指林榮基事件與是次修例無關，另一邊廂鄭若驊不肯評論中國內地的司法制度，形容政府「偽善」。

民主黨主席、立法會議員胡志偉表示，李家超指國與國之間有不移交逃犯的安排，強調特區政府有權拒絕移交逃犯的請求。胡志偉指出，香港與內地並非國與國之間的關係，香港只是一國兩制之下的特別行政區，「特首憑甚麼用國與國的想法，來拒絕中國內地的移交逃犯的請求」，批評李家超的說法是欺騙香港市民。

民主黨立法會議員林卓廷批評政府不肯聆聽他人的意見，指不少法律學者、民主派、甚至建制派議員皆有提出不同的方案解決台灣殺人案，但政府否決所有建議，是「非不能也，實不為也」。他又指，由於每個地方的法制及法治水平有差異，世界上每個國家都不會與世界所有地方都簽訂引渡協議，批評政府指香港與中國內地沒有引渡疑犯安排是漏洞的說法。