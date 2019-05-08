【政壇諸事町】利物浦奇蹟反勝巴塞　立會「狗仔隊」旁若無人睇波

歐聯今日（8日）凌晨上演四強次回合大戰，由英超球隊利物浦硬撼西甲班霸巴塞隆拿，首回合落後3:0的利物浦最終上演絕地反擊，以4球淨勝巴塞，奇蹟晉身決賽。這場賽事被譽為近十年最經典戰役，難怪連立法會負責留意議員動向的政府「狗仔隊」也按捺不住，趁立法會審議《2019年撥款條款草案》，以平板電腦觀看賽事精華。

從平板電腦的畫面所見，利物浦當時仍面臨出局危機，戰情緊湊，難怪「狗仔隊」按捺不住機不離手。（盧翊銘攝）

立法會今日審議《2019年撥款條款草案》，政府派出多名俗稱「狗仔隊」的政府人員，監察議會情況，民主派不斷點算法定人數，令會議不斷停頓。

一名駐守在立法會會議廳門外的「狗仔隊」，被發現以平板電腦觀看利物浦對巴塞隆拿的賽事精華，不少傳媒從後拍照，該政府人員也不為所動。約15分鐘後，該人員才能收起平板電腦，重投工作擁抱。

首回合落後3:0的利物浦昨晨在次回合比賽迎戰巴塞，缺少主力沙拿的紅軍，最終在主場藉中場韋拿度姆和前鋒奧歷治分別攻入兩球，以4:0大勝巴塞，利物浦以總比數4:3反勝巴塞，晉身決賽。

俗稱「狗仔隊」的政府通傳及應變隊伍由政務主任(AO)和行政主任(EO)兼任，近年經常在立法會各出入口及會議室門前，均見其蹤影，負責「跟貼」議員以防重要議案流會。他們身上會佩戴標明「公職人員」識別牌，手持顯示會議室座位表的平版電腦、議員相片和手機在會議室外守候。

據了解，「狗仔隊」分上、下午各一更，每更4至5小時，各更有約5名來自不同政策局的「狗仔」，連同一至兩名負責是次行動的首席助理秘書長(PAS)在一個房間內統籌行動，以及監察會議室內的情況。單以AO月薪起薪點$53,195，及EO月薪起薪點$30,165來計算，「狗仔隊」每次行動可逆說是「成本不菲」。

當中最經典事件，要算是去年4月民主黨立法會議員許智峯，在立法會一地兩檢草案委員會開會期間，在會議室外，強行取走一名正在記錄議員行踪的政府「狗仔隊」女職員的手提電話。許智峯搶手機風波至今，仍未完結，許智峯因而被控普通襲擊等三項罪名，案件仍未完結，裁判官押後至本月27日裁決。