【預算案】立法會二讀通過　獲44票贊成14票反對

立法會今(8日)恢復二讀《2019年撥款條例算案》，由官員答辯。議會陣線陳志全兩次提出點算法定人數，最終以44票贊成、14票反對下二讀通過，大會現進入全體委員會階段，審議由16名議員提出共56項修正案。

財政司司長陳茂波提到美國總統特朗普近日威脅再提升對進口中國貨品的關稅，反覆的態度難免為市場帶來波動，香港同樣會受影響。(盧翊銘攝)

財政司司長陳茂波二讀答辯時表示，自2月底公布預算案後，出席多個論壇和與不同組織會面，聆聽大眾的意見。他提及，環球經濟未來充滿挑戰，對於美國總統特朗普近日威脅再提升對進口中國貨品的關稅，認為其反覆態度難免為市場帶來波動，香港同樣會受影響，他稱不排除特朗普近日的言論為談判手段，強調政府會做好兩手準備，一方面有合理預期，另外亦會有以防萬一的打算。

對於被指盈餘再度「估錯數」，陳茂波指去年度盈餘較修訂預算案高出93億元，主要是因為政府的開支比修訂預算少了61億元，但相對於首11個月錄得的998億元盈餘，其實已大幅下降318億元。事實上，政府在去年度的總收入與原本預算相比，只是相差50億元。

陳茂波表示，本屆政府推行多項改善民生措施，在19/20年度的經常性預算，比上一年度增加9%，達363億元，預算案中亦推出多項利民紓困措施，包括寬減稅項、發放多一個月綜援等。最終以44票贊成、14票反對下二讀通過，大會現進入全體委員會階段，審議由16名議員提出共56項修正案。

勞工及福利局局長羅致光表示，政府建議撥款200億元購買作為社會福利服務設施的物業，計劃於6月份福利事務委員會會議向議員提交更多的資料，及之後向財務委員會提交撥款建議，力求在兩、三年內增加幼兒中心等服務名額。