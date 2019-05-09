【答問會】梁美芬促設第三間醫學院　林鄭：需解決硬軟件問題

醫務委員會昨天（8日）討論豁免海外專科醫生評核期，最終政府方案成功跑出。根據方案，曾在醫管局、衞生署或兩間大學醫學院任職3年的海外專科醫生，如通過執業試，便可免除實習，直接取得正式醫生牌照。 經民聯梁美芬指，醫委會昨天在罵聲中通過引入海外醫生方案，她認為今次是「慘勝」，形容方案只是「輸血無止血」，指面對公營醫院醫生人手不足，她問林鄭會否有更具體方案增加醫療人手。 特首林鄭月娥表示，香港公營醫院人手的確是好大問題，隨著不斷擴建和興建新醫院，即使增加培訓學生的名額，仍難而解決中、短期需求，形容引入海外醫生是多贏方案，對醫委會昨天的決定感到安慰，「起碼行咗一步，希望可以吸引更多海外專科醫生執業。」

林鄭月娥表示明白醫生所承受的壓力。（張浩維攝）

林鄭月娥表示，對醫委會昨天的決定感到安慰，強調正如食衛局局長陳肇始所言，昨天通過的方案只是第一步，她特別提到醫學界陳沛然於4月18日寫給她的信件，稱陳沛然在信中感謝她明察秋毫，沒有批評醫生，又提到陳沛然在信中指出，今日出現問題是緣於醫管局管理問題和資源錯配，強調有決心解決有關問題，改善有關制度。

梁美芬其後稱其一名中學同學現於公營醫院工作，她稱該同學一邊流淚一邊向她訴說人手不足問題，梁以法律學院為例，大學法律學院由兩間增至三間，由過往每年培訓100名學生執業，到現在每年成功培訓600至700名學生執業，她追問林鄭會否增加醫學院至三間。

林鄭表示，已要求兩間醫學院增加學生名額，又提到港大醫學院院長梁卓偉指現時課室「坐都無得出」，指仍需處理硬件和軟件的問題，強調會透過增加海外醫生和改善公營醫療系統管理，紓解醫生壓力。