【逃犯條例】毛孟靜指林鄭講大話　梁君彥：在英國國會屬嚴重指控

議會陣線毛孟靜今(9日) 早在立法會行政長官答問會上指特前林鄭月娥「講大話」，遭立法會主席梁君彥指其言論嚴重冒犯，要求她收回言論，惟毛拒絕被逐出會議廳。 梁君彥晚上會見記者時表示，毛孟靜口中的「講大話」在英國國會屬「非議會語言」，認為她在莊嚴場合發表「非議會語言」的嚴重指控，更拒絕收回言論，只好將她逐出會議廳。梁君彥又指，這次的裁決已成為日後案例。

毛孟靜稱特首講大話被逐。（張浩維攝）

特首林鄭月娥在答問會上回答公民黨楊岳橋就《逃犯條例》修例的問題時，遭議會陣線毛孟靜打斷林鄭月娥的發言並斥她「講大話」。主席梁君彥裁定毛的言論具嚴重冒犯性，著她收回言論，毛拒絕遭驅逐離開，民主派不滿並與梁君彥理論，最終梁君彥宣佈會議暫停。復會後，梁君彥再次要求毛孟靜收回言論，否則把毛逐出會議廳，毛說：「我話畀你聽梁君彥，立法會係監察政府，林鄭係講大話！」梁君彥最終把毛逐出會議廳。

梁君彥表示，「講大話」一詞在英國國會屬「非議會語言」(Unparliamentary language) ，他稱曾要求毛孟靜收回惟對方拒絕，在「別無選擇」下才決定驅逐她離場。被問到有立法會議員曾說「講大話」但梁君彥沒有裁決是否代表其裁決不公？梁君彥稱，每一個事件有不同處理，「今次既處理係今日既事，亦都係因為行政長官係到，一個好莊嚴的場合卻畀議員嚴重指控『講大話』，呢個正正就係非議會語言。」

梁君彥又指今日的裁決已經是一個案例，希望大家在議會能心平氣和地辯論，而辯論要符合議會水平。被問到「係咪議員『講大話』就得，話人地『講大話』唔得？」梁就引用立法會前主席曾鈺成的說話「議員講的不必事實」來回應。