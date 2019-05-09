【逃犯條例】民陣明集會聲援泛民　岑子杰：林鄭「世界級傲慢」

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會鬧出「雙胞胎」，民主派與建制派各自決定於周六上午再開會，民主派早前開會選出的法案委員會主席涂謹申日前向全體委員發電郵指，下次會議將於周六上午8 時半舉行，與石禮謙安排的會議早半小時開始。 民陣明晚在立法會外的添美道舉行造勢大會，聲援民主派議員；周六早上八時，民陣亦會在立法會示威區舉行集會，同時向立法會秘書長陳維安抗議，岑子杰稱對方已破壞秘書處中立的角色，屆時會有「禮物」送給他。

岑子杰（中）表示，明晚集會將於八時半舉行，主題為「民意不可欺」。（張浩維攝）

岑子杰表示，明晚集會將於八時半舉行，主題為「民意不可欺」。他稱對特首林鄭月娥今在答問大會的發言感可惜，認為林鄭不只是態度傲慢，而是「世界級的傲慢」。對於民主派和建制派同樣在周六召開會議，他稱民主派雖然在制度上來看較弱，但理據上是站在正確的一方。他稱政府不要覺得13萬民意無代表性，呼籲市民要站出來，聲援民主派議員。

被問到民陣會否包圍立法會？岑子杰稱正在計劃有關行動，強調要從長計議，故短時間內不會有行動，「行動必需要有意思」，他預料會在二讀、三讀時進行。另外有團體計劃明晚發起通宵留守，岑強調民陣並沒發起留守行動，強調要以和平理性方式為民主派打氣，「唔係民氣到就即刻去衝。」

民主派會議召集人毛孟靜表示，周六會做議員應做的事，對於會否與市民一同留守，她稱「會畀議員自己考慮」。岑子杰重申現階段最重要是要求政府徹回條例、對於有意見提出「港人港審」，他稱難以定義香港人，亦未能處理美國的憂慮。