【逃犯條例】何俊仁斥林鄭言論只為「鬥贏咀」　非以理服人

特首林鄭月娥昨發表惹火言論，將民主黨前主席何俊仁「擺上枱」，暗指民主派在1997年也支持與內地有引渡安排。 何俊仁今（10日）在電台節目中批評林鄭是斷章取義，認為林鄭找不到理據支持自己，卻又要「鬥贏咀」，即使他當年發言中只有兩、三句對林鄭有利也要引用。他重申，自己當年只提出可以探討有關安排，但有數項前設，斥林鄭把「可以探討變成無條件支持」，又強調現時政府提出的方案亦與當年討論的不同，不可相提並論。

何俊仁直斥林鄭月娥把他說「可以探討」與內地有引渡安排的說法，扭曲為「無條件支持」。 （資料圖片／張浩維攝）

何俊仁今致電商台節目《在晴朗的一天出發》，笑言沒想到林鄭會「垂青」自己20多年前說的話，解釋自己當年認為引渡安排不適用於中國，但期望可以探討，不過探討前亦有數項前設，包括本港及內地間需有協議；需經廣泛諮詢市民；需要以附例形式令立法會持有把關的權力，而非由特首作決定者。他強調，當年指可借鏡當時的藍本，而現時恰好相反，並無借鏡，直斥林鄭把他說「可以探討」的說法扭曲為「無條件支持」。

何俊仁認為，林鄭斷章取義，是因「覺得要鬥咀鬥贏」，惟找不到理據支持自己，即使他當年發言中只有兩、三句對林鄭有利也要引用，「唔係以理據去說服人」。

民主黨主席胡志偉昨罕有地大動肝火，炮轟林鄭「你唔死都冇用呀八婆」。 （資料圖片／張浩維攝）

何俊仁形容 現時民主黨與特首間無甚信任

民主黨主席胡志偉昨罕有地大動肝火，炮轟林鄭「你唔死都冇用呀八婆」，何俊仁被問到現時民主黨與特首的關係，何形容雙方無甚信任，因逃犯條例的修訂而現破裂。何又指，林鄭曾為前特首梁振英的UGL事件護航，說梁並無利益衝突，認為毋須作出申報，何當時斥林鄭「口不對心，言不由衷」，同「話佢講大話差不多，佢當時面都黑晒！」

何表示，林鄭昨日指論述為廢話，又指歷屆政府鴕鳥，但忘了自己以前亦是「鴕鳥」政府的一分子，言辭霸道，惟被主持問到民主黨是否認為林鄭比梁振英更差時，何俊仁不認同，「不過佢令人發火、燥動啫！」