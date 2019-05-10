【逃犯條例】秘書處疑擺烏龍、發錯信　涂謹申有權主持會議？　

立法會審議逃犯條例的法案委員會正面臨「雙胞胎」會議危機，民主黨涂謹申及建制派石禮謙都打算於明日早上召開會議。 不過，這場「危機」今日（10）卻一度「化解」。涂謹申下午收到秘書處發出的文件，稱法案委員會將由委員會中最資深議員主持，而非早前內會通過的指引所指明的石禮謙主持。 涂謹申表示，一度以為是秘書處收到不同法律意見後有新決定，惟向對方查詢後，對方卻表示「要睇下是否搞錯」。

涂謹申下午收到秘書處發出的文件，稱法案委員會將由委員會中最資深議員主持，而非早前內會通過的指引所指明的石禮謙主持。( 莊恭南攝)

涂謹申表示，下午在電子郵箱中收到一份立法會秘書處發出的文件，內文寫到，選舉主席的程序，將由「在法案委員會中排名最先的委員主持」，換言之，涂謹申將有權主持會議。

從涂謹申出示的文件可見，涂謹申和另一名第二資深的民主派議員街工梁耀忠都在文件所示的委員名單中。

涂謹申表示，看到文件內容後覺得奇怪，吩咐助手向秘書處查詢，但得不到正面回應。

石禮謙被問及有關信件時亦沒有回答。

涂謹申回應事件時又強調，明天會主持8時半在會議室1舉行，至12點半結束，會議會以正常速度討論；除非空調及照明系統等設備無法支持會議，才會下令轉到其他會議室。

被問及倘若有人阻止其組織會議時的處理手法，涂謹申就指，阻礙醫院執行職務是刑事罪行，會循法律途徑追究，但如是立法會保安阻止，他未必會即時報警，因警方對立法會事務未必有好的法律判斷。