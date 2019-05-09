【逃犯條例】周六開戰　泛民擬3招壓建制派　醞釀通宵佔領會議室

政府修訂逃犯條例演變成激烈政治攻防戰，繼13萬市民上街遊行反對政府方案後，立法會內又鬧出「雙胞胎」法案委員會，建制派石禮謙及民主黨涂謹申同稱「主持人」的兩個會議，都安排於周六（11日）早上於同一會議室開會，屆時必上演爭奪戰。 消息指，有較激進政團和民間團體正與泛民議員商討，於開會前一日即周五晚上，泛民議員通宵留守舉行法案委員會的「會議室1」，直到會議開始，以確保涂謹申可在內主持會議。同時，泛民團體會在議會外號召支持者通宵紮營，留守在添美道行人路，內外夾擊建制派。

周一民主派在沒有秘書處支援、沒有建制派出席下召開修訂逃犯條例的法案委員會會議，並選出涂謹申及郭榮鏗為正、副主席，期間新民黨容海恩舉牌衝入會議室「踩場」，大叫：「今日沒有會議！」並與民主派議員吵起來。如此火爆一幕，會否在今周六重演？（資料圖片/羅君豪攝）

逃犯條例修訂的法案委員會第四次會議將於周六舉行，由建制派石禮謙主持的會議，將於由涂謹申主持的會議「撞車」，兩者同樣於立法會大樓「會議室1」舉行，惟前者比後者遲半小時舉行。

正所謂「冤家路窄」，特別是周六會議是兩邊陣營鬧出「雙胞胎」委員會後的首場交鋒，有泛民人士早前就已預料，當日會出現「動作片」。為了搶占先機，泛民採取了3招進擊：

1.比石禮謙主持的會議提早半小時開會;

2.醞釀於開會前一晚，由泛民議員率先「佔領」議會室內，以逸代勞，避免秘書處早上以建制派即將開會為由，阻止涂謹申進內主持會議。

3.動員民主派支持者在立法會外「紮營」，為泛民議員在議會內「開戰」造勢。據指，有泛民議員對該「內外夾擊」計劃反應正面，表明願意參加「通宵留守」，而以近期「民氣」來看，預料議會外可有數以百計支持者參與集會，計劃並非不可能。

對於計劃詳情，有泛民議員就向《香港01》形容，周六是一場戰爭，只要有任何一項戰略被公開，整個策略都會功虧一簣。此外，另一名泛民議員亦表示，當日將是「生死大事，危急存亡」，不願透露詳情。

至昨晚，已開始有泛民人士在網上號召市民星期五於立法會集會後留守，又呼籲市民自備帳篷睡袋等物資。

逃犯條例修訂的法案委員會第四次會議將於周六舉行，由建制派石禮謙主持的會議，將與由涂謹申主持的會議「撞車」。（資料圖片/羅君豪攝）

有反對逃犯條例修訂的政團和民間團體正醞釀在立法會外通宵紮營留守，與立法會議員「內外夾擊」建制派。（資料圖片/盧翊銘攝）

事實上，同一日（10日），民陣亦號召市民在立法會外的添美道集會。但據了解，民陣認為現時尚未到包圍立法會的時機，對通宵留守行動不敢過分樂觀。

民陣發言人岑子杰接受《香港01》查詢表示，知道有團體正籌劃與泛民議員共同進退、通宵留守，民陣不會反對有關行動，如有需要甚至會提供支援，但現階段民陣只會主力籌辦集會，不會號召或建議參與者衝擊和包圍立法會。