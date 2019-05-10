【逃犯條例】商界組大聯盟撐修例：佔中商界都冇撒資，今次點會撒

來自工商、專業、青年、基層等各界別人士今日（10日）宣布成立「保公義修例大聯盟」，展示對政府修刻《逃犯條例》的支持。召集人黃英豪批評陸委會屢次就修例發聲，是為了即將到來的大選完成政治動機。

大聯盟上月16日起發起了「護港安全修例大聯署」活動，呼籲市民以網上簽署等方式，表示對修例的支持，至今共收到22萬1318份聯署。（翟睿敏攝）

大聯盟由上月16起發起了「護港安全修例大聯署」活動，呼籲市民以網上簽署等方式，表示對修例的支持。截至今日中午12時，癬聯盟共收到22萬1318份聯署，稍後會與保安局局長李家超會面及遞交。

召集人黃英豪指市民的願望，就是香港不要成為逃犯的天堂，要糾正過往的漏洞。他又表示，內地、澳門、台灣及香港四地經濟交往日益增長，但卻分屬不同司法管轄區，對經濟及社會穩定發展造成障礙。大聯盟前身為「萬眾同聲撐修例公義組」，黃英豪表示將公義組升級，因為大眾對修例的關注增加，並誤解工商界對修例存有疑慮，故希望藉此解釋清楚，工商界的主流意見均支持修例。他又批評有部分議員以拖延手法阻撓法案審議，計劃明早（10日）到立法會表示反對。

對於陸委會屢次就修例發表意見，黃英豪提醒市民台灣將要舉行大選，「要諗下陸委會發言人講野背後嘅政治動機」，又指對方「抱美國大腿」。

批泛民阻礙法案通過 施榮懷：佔中都未撒資

律師陳曼琪指，泛民借助拖廷以令到其個人政治目的得以實踐，又解釋修例只是針對逃犯，外界多調修例影響所有人，是陷所有港人於不義。她續舉例指，英國已與94個國家達成逃犯移交協議，當中包括「不太理想」的古巴、以色列等，同樣是採取行政機關啟動程序；而美國及加拿大等均行個案式移交。

香港工商總會會長王庭聰呼籲泛民議員不要再阻撓法例通過，令公義得以彰顯；民建聯副主席陳勇則批評拖延立法等於縱容殺人犯，又指當日泛民同樣擔心一地兩檢，「講到天咁大嘅魔鬼，但依家佢地搞高鐵團搞得最多，仲要投訴班次唔夠」。

中華出入口商會副會長陳勁讚揚國家改革開放造就其事業發展，業界比其他人更了解內地的情況，認為商界會恐懼是低估他們的智慧。中華總商會副會長陳仲尼批評個別人士的危言聳聽，恐嚇工商界會被定罪，直指未有此事；又指只要守法，在任何一個地方都不會遇到問題，相信修例不會破壞香港營商環境。

中華廠商聯合會永遠榮譽會長施榮懷承認，起初對修修有所擔心，但政府有順應工商界的看法作出修改，望部分人士勿再將修例妖魔化。有指擔心修例會引起商界撒資，施榮懷揚言「今時今日對香港仍有信心」，又稱「我地佔中都冇撒，今日（修例令）法治加大保障，話我地會撒資係天方夜譚」。