【逃犯條例】毛孟靜：保安阻開會或面臨刑責　石禮謙：不會衝突

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會明早(11日)鬧「雙胞胎」，民主派與建制派各自決定上午召開會議。民主派會議召集人毛孟靜稱，只會承認凃謹申及郭榮鏗作爲正副主席的法案委員會，希望立法會秘書處能夠配合，令會議可順利進行；建制派最資深議員石禮謙表示，香港是文明社會，相信會議要按《議事規則》及法律進行。

石禮謙稱，「明天下雨或出太陽，都不是我的範圍去管」，強調不會發生衝突。（資料圖片/羅家晴攝）

民主派會議召集人毛孟靜表示，不希望有衝突場面，甚或「兵荒馬亂」的情況。毛孟靜又指，民主派明日會盡力做立法會要做的工作，「奉陪到底」，若立法會保安明早阻撓開會的話，根據特權法，有可能會面臨刑事責任。

建制派方面，最資深議員石禮謙表示，香港是文明社會，相信會議需要按《議事規則》及法律進行，大家都做應做的工作。被問及會否出現「爭用」會議室情況，石禮謙稱，「明天下雨或出太陽，都不是我的範圍去管」，強調不會發生衝突。

陸頌雄表示，如民主派只會承認涂謹申主持的法案委員會，不失為解決現時亂局的一個方向，「佢地可以開飽會，繼續玩佢哋嘅模擬立法會，唔好嚟阻止我哋選主席嘅過程。」（莊恭南攝）

陸頌雄表示，如民主派只會承認涂謹申主持的法案委員會，不失為解決現時亂局的一個方向，「佢地可以開飽會，繼續玩佢哋嘅模擬立法會，唔好嚟阻止我哋選主席嘅過程。」他希望泛民議員不要衝擊石禮謙主持的會議進行，「正如他們所說，阻礙會議是刑事罪行」，讓法案委員會順利選出主席及達成對草案的審議。