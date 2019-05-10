【逃犯條例】傳會議室將熄燈　泛民或摸黑留守　打地舖、瞓主席枱

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派和建制派明（12日）早分別在八時半和九時在會議室1召開會議，再度正面交鋒。為了確保涂謹申能順利坐在主席枱主持會議，民主派不惜由今晚起通宵留守會議室，今日下午三時開始已有人開始進駐位於立法會大樓二樓的「會議室2」，至晚上7時30分左右即財委會結束後，隔鄰「會議室1」亦被進駐，預料至深夜時分會更多泛民議員前來參與這場「小佔領」行動。 晚上十時左右，消息傳出「會議室1」、「會議室2」將會熄燈，加深泛民留守的難度。而現場所見，有民主派議員已自備枱燈、睡袋甚至吹氣床褥，準備「徹夜抗戰」。

會議室2有兩名議會陣線成員毛孟靜及梁耀忠留守，兩人不時交流。（莊恭南攝）

立法會財會完結後，大約七時許，「會議室1」有民主黨胡志偉、鄺俊宇、議會陣線范國威、區諾軒及熱血公民鄭松泰進駐，其中范國威正在進餐，其他議員則在各自閱覽文件。

「會議室2」則由毛孟靜及梁耀忠負責進駐，兩人不時交流。其後兩個會議室均有泛民議員「輪班」，包括公民黨譚文豪及民主黨許智峯等亦出現會議室2，陪伴正在進餐的梁耀忠。

立法會秘書處不敢鬆懈，今日立法會所有會議完結後，立法會職員將「會議室1」外的水機、梳化及回收箱等搬走，清空整個走廊。

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有份參與留守的民主黨主席胡志偉說，今晚約有6、7名議員會通宵留守，自己已在5樓淋浴，稱穿拖鞋會較舒服；又不擔心明天開會會沒有精神，「我係邊度都訓得著」。

面對會議室或會熄燈，留守者或須摸黑行動，熱血公民鄭松泰表示，已自備檯燈看文件，以及自備餅乾及礦泉水。

民主黨主席胡志偉說，今晚約有6、7名議員會通宵留守，自己已在5樓淋浴，稱穿拖鞋會較舒服。（莊恭南攝）

對於民主派的留守行動，立法會秘書處晚上發聲明表示，立法會綜合大樓的會議室，包括會議廳及會議室1至5，只可用於舉行立法會及其轄下委員會的會議及其他官式活動。

秘書處又指，如果議員需要在立法會綜合大樓舉行內部會議，或與訪客會面，可使用設於議員辦事處樓層及5樓的會議室。

秘書處稱，《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會將於明天早上9時舉行第三次會議。立法會現時沒有會議，秘書處知悉有議員仍然留在會議室1及2，並徵詢立法會行政管理委員會正、副主席，行管會日後將會商討此事。