【逃犯條例】轉場會議室2　石禮謙15分鐘後宣布散會　未選出主席

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派和建制派今（12日）早分別在8時半和9時在會議室1召開會議，場內再度正面交鋒。 經民聯石禮謙透過立法會廣播設備，宣布《逃犯條例》修訂法案委員會將會在早上11時45分在會議室2繼續進行，意味會「轉場」再戰。 石禮謙獲建制派護送後進入會議廳，保安隨即鎖上門。他於5分鐘內，接獲提名建制派謝偉俊當法案委員會主席，獲建制派和議，但謝未當選，石禮謙其後於12時前宣布散會，離開會議室2。

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民主派及建制派已經進入會議室2，議會陣線陳志全、毛孟靜、公民黨譚文豪、民建聯蔣麗芸、葛珮帆都坐在主席台。議會陣線朱凱廸、民主黨許智峯、胡志偉現在堵在會議室4門前，會議室2未見石禮謙。在民建聯何俊賢一行議員的保護下，石禮謙離開會議室4，與門外的民主派議員發生碰撞，建制派議員稱「唔好阻住議員開會，犯法架」。

期間站在較前排的許智峯跌倒，保安多次試圖拉起許智峯不果，有保安在期間跌倒。混亂期間，有音響設備一直發出噪音，朱凱廸等人亦一直高呼「非法主持、非法會議、馬上停止」。

根據立法會網上直播，石禮謙於9時許宣布陳志全行為不檢點，將他趕離場，而他亦已接納建制派謝偉俊獲提名主席，謝接受提名，泛民則提名經民聯梁美芬參選主席，梁未有接受，但未宣布謝當選。