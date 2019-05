【逃犯條例】建制派質疑阻撓開會屬違法　表明考慮報警

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」,民主派和建制派今(12日)早分別在8時半和9時在會議室1召開會議,再度正面交鋒,15分鐘後會議暫停。 建制派會見記者,民建聯主席李慧琼表明,有議員阻止其他議員進入會議室開會,涉嫌阻止開會屬違法,表明考慮報警,又指涂謹申主持的會議並非合規的會議。至於會否「轉場」或其他對策,她則稱會再商量及交代。 民主派會議召集人毛孟靜引述經民聯石禮謙指,希望先讓建制派開會,會在一小時後見記者。她指,石禮謙或會與建制派商討,今日取消開會。

民建聯陳恒鑌表示,剛才在混亂中,被一位議員「訓」在肩旁上。他在保安的協助下包紮,稍後會去醫院進行驗傷,亦會就民主派議員阻擾議員開會的犯法行為報警。

民建聯葛珮帆表示,今日是香港悲哀的一日,以往看到台灣議會打架,但香港的立法會竟然比台灣更惡劣。她又指,剛才議會陣線朱凱廸與陳志全爬上桌上,陳志全打了她的頭兩次。她表示,阻撓議員開會是刑事罪行,不能接受暴力行為,指香港是文明的地方。她又表示,剛才試圖進去會議室開會,希望保護石禮謙進入會議室主持會議,企圖阻擋暴力發生,對今日立法會發生的事感羞愧。而她亦在休息室外試圖與朱凱廸和陳志全爭論,希望他們可否讓路正常開會。

陸頌雄,凃謹申的會議是假的,不合法合憲,亦不合乎內務守則。他指,今日混亂的情況,希望市民看到,誰以暴力阻擾議會運作。他提到,在電梯口已經不斷有推撞行為,而自己亦跌倒,可幸沒什麼大傷。他希望維護石禮謙正常主持會議,讓希望議會正常運作。

李慧琼表示,凃謹申主持的會議並非合乎規矩的會議,今日希望召開第三次正式會議。對於建制派會否轉場、剛才石禮謙是否進行提名過程,李慧琼指會在稍後補充。

民主派會議召集人毛孟靜其後解釋在休息室內,與石禮謙的對話。她指石禮謙剛才問議員提名選舉主席,已經開始提名程序,而議會陣線區諾軒及陳志全都有提名選主席。毛指,石確定剛才未有選出主席。她又問石禮謙「為何是由他帶領這樣的人,在立法會做這樣的事」,對方指是職責,而非選擇。而石禮謙又提到自己心臟有問題,醫生看到直播後,勸喻他離開現場。

毛亦引述前立法局主席黃宏發指,由石禮謙主持的會議是不合法。她指石禮謙反駁但未能回答最基本的問題,即是當有一個人反對以傳閱指引的形式表決,該指引結果就不成立。毛指,一直與石禮謙以英文溝通,石禮謙表示是「executing the resolution of the House committee(執行由內會通過的規定)」,而毛就表示,「that's not a resolution, just a guideline(內委會文件並非規定,只是指引)」。

毛最後表示,希望石禮謙停下來、想一想,是否應該改期至下星期繼續會議。石指,會與建制派商討。毛指,其後石禮謙被建制派議員簇擁著到會議室4。毛雖然想留下,但石溫柔地表示「親愛的,請你離開吧,給予時間(我們)傾一下」。毛指,石禮謙指大概一小時後會見記者。

毛孟靜亦提到有公眾人士見到,建制派謝偉俊推跌新民主同盟范國威,見到未有民主派議員報警,並指報警會違反民主派一向原則,他們不希望警察進入立法會。

對於建制派議員表示,會就民主派議員阻止議員到會議室開會報警。毛稱,如保安阻止議員開會會構成刑事罪行,但由於雙方都是立法會議員,不認為構成罪行。