【逃犯條例】無頭暈頭痛中午出院　范國威：明日報警促查暴力事件

立法會昨早召開《逃犯條例》修訂法案委員會會議，其間建制派及民主派議員起衝突。混亂間，新民主同盟范國威跌倒在地受傷，被送往瑪麗醫院急症室。他今日（12日）透過傳媒群組透露，昨晚已經清醒，頭暈及頭痛的症狀已消失，驗血報告完成及沒有問題，今早醫生了解其身體狀況後，在中午出院。 他又表明，將於明日（13日）聯同新民主同盟成員報警，「跟進在立法會內受到暴力對待事件」。

范國威指，昨天在立法會中和建制派拉扯之後，從高處墮下並失去知覺，被送到瑪麗醫院急症室，進行腦掃描及頸椎X光後，沒有發現頭骨受捐及腦震盪，但因為持續頭暈及頭痛，所以被轉送到神經外科病房留院觀察，服用止暈止痛藥及接受驗血檢查。（新民主同盟提供）

昨晚清醒 驗血無問題

范國威指，昨天在立法會中和建制派拉扯之後，從高處墮下並失去知覺，被送到瑪麗醫院急症室，進行腦掃描及頸椎X光後，沒有發現頭骨受損及腦震盪，但因為持續頭暈及頭痛，所以被轉送到神經外科病房留院觀察，服用止暈止痛藥及接受驗血檢查。他表示，昨日休息了整個下午，晚上已經清醒，頭暈及頭痛的症狀已消失，驗血報告完成及沒有問題。

他稱，今日早上醫生了解過其身體狀況後，安排了覆診文件及在中午出院。

范國威感謝瑪麗醫院醫生及醫護人員的專業能力和悉心照顧，在留院一日半能安心休養。他今日先在家休息，明日會聯同新民主同盟成員報警，「跟進在立法會內受到暴力對待事件」。