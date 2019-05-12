【逃犯條例】黃宏發：草案直上大會不理想　政府撤回不等於認輸

立法會前主席曾鈺成提出，若法案委員會繼續無法順利運作，可繞過發委會直接提交大會恢復二讀。前立法局主席黃宏發認為泛民建制雙方應坐下來商討，在雙方同意下向內會建議，重新發指示再選主席，「我希望（立法會）唔好再繼續出醜，好難睇」。他又指，內會所作的決定，不應基於曾鈺成的提議。

毛孟靜估計，現時泛民、建制坐下商討的機會較微。（洪嘉徽攝）

黃宏發今（12日）出席港台節目《城市論壇》後表示，成立法案委員會的目的是讓議員可詳細討論條例的原則性問題，但既然雙方立場誓不兩立、南轅北轍，在原則性問題上無退讓空間，「你跳過佢都得嘅，咁大家咪即刻恢復二讀辯論」。但他認為跳過法案委員會審議階段並不理想，因為未有足夠時間討論原則性及細節問題。

有民主派議員曾經表示願意與特首林鄭月娥就逃犯條例再商討，惟對方表示若目的只為撤回方案，即沒有討論的必要。黃宏發不認為林鄭月娥的態度等於傲慢，「你話佢有骨氣都得」。

被問到會否建議政府撤回逃犯條例修訂法案，黃宏發沒有直接回應，但他評論指即使政府撤回條例亦不代表認輸，「亦可以視為想息事寧人」。

馬逢國認為，若法案委員會無法運作，內務委員會有責任重新思考事情，另尋方法解決。（洪嘉徽攝）

同場的民主派會議召集人毛孟靜透露，昨日有民主派議員在通訊群組中提出與建制派「坐低傾」，對此沒有人特別反對。她亦曾試圖於開會前，與建制派法案委員會主持石禮謙商討，但當時場面非常混亂，「我懷疑佢可能真係聽唔到」。

毛孟靜估計，現時雙方坐下商討的機會較微，因為若然對方有心談判，便不會於昨日會議完結後，馬上宣布下次會議日期定於星期二早上八時半。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國則認為，若法案委員會無法運作，內務委員會有責任重新思考事情，另尋方法解決。

公民黨主席梁家傑（洪嘉徽攝）