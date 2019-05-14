【逃犯條例】泛民籲三方協商　建制：大門一直敞開　梁君彥願協調

立法會《逃犯條例》修訂委員會再鬧「雙胞胎」，建制派及民主派議員再在會議中發生混亂。民主黨涂謹申強調現時情況並不理想，因即使法案委員會合法、合憲，但秘書處、法律顧問等都不出席，建議考慮用一星期舉行政府、民主派及建制派議員，三方的政治協商，對大家都有利。他又提及，若政府認為他不適合出席，可交由其他民主派議員負責政治協商，「盡快可以下午都開到會」，他希望政府、甚至港澳辦都能夠聽到，以化解緊張氣氛。 建制派「班長」、行政會議成員廖長江表示歡迎，指建制派對話大門一直敞開，但要求雙方派出有決定能力的代表，否則是浪費時間。 立法會主席梁君彥表示，如雙方未能會談，他願意出面協調。

會議期間有傳媒與保安人員一度起衝突，梁君彥提醒指根據《立法會（權力及特權）條例》，任何人妨礙正在執行職責的立法會人員即屬違法。（盧翊銘攝）

涂謹申表示，今早召開的會議原討論楊岳橋和尹兆堅議員的私人法案，但因最近數日看到社會有較大聲音，希望民主派和建制派協調達成政治協商，「和解又好咩都好」，惟涂謹申認為政府現時「用支刀篤住我地，不單是篤住委員會、亦都篤住建制派同事」，他稱特首林鄭月娥表明現時由立法會開會審議法案，若建制派現時指不召開會議，可能會令建制派有理由向內會申請將法案直接交上大會，他作為委員會主席認為此舉並不理想。

他稱今日早點結束會議是為了顯示誠意，強調三方都可以坐下解決問題，若三方坐下來都解決不到，「唔係好對得住香港」。被問到若特首會面條件是不撤回法案，他稱「都仲有好多空間傾」，認為立法會不少同事，希望先解決台灣殺人案，只不過政府強調要堵塞移送內地的漏洞。他重申「個波係政府到」，認為林鄭可與官員作商討，不過就指不會給予限期，「畀限期人唔係解決問題」。

毛孟靜希望盡快進行會談，並將會去信特首林鄭月娥要求會面。（盧翊銘攝）

毛孟靜：民主派樂意出席

對於涂謹申建議的三方協商，毛孟靜稱民主派樂意出席，強調每個組合都有自己的代表，認為越快會面越好，最好在今個星期五的內會前進行。被問到若林鄭提出會面要求是不撤回的法案，民主派會否出席？毛孟靜指，林鄭說明若要求不撤回就不會會面，那林鄭應提出不撤回法案還有甚麼空間解決，「可以擱置停一停睇下還有甚麼空間」。

梁君彥呼籲建制派及民主派議員保持冷靜，雙方「坐下來」談出路。（盧翊銘攝）

廖長江：建制派對話大門一直敞開

至於會否接納涂謹申建議的三方會議，廖長江指，以前都談過，將來亦歡迎再談，建制派對話大門一直敞開，但無論泛民由誰參與會議，都要求對方有能力為泛民做決定，建制派如是，否則會得不到答案，屬浪費時間。

建制派立法會議員謝偉俊認同雙方不能再「鬥下去」。對於建制派議員與民主派議員是否需要協商，他續指，任何人有值得討論的地方都嘗試商討，但現時雙方都未冷靜下來，商討只會增加面對面的謾罵、甚至抗爭，不會有特別的好處。他又認為，要等民主派議員有誠意地進行商討，指雙方仍處於抗爭狀態，民主派議員太多輸打贏要，對這個談判及冷戰都沒有好處。而涂謹申提早結束今天會議，並提出希望與建制派坐下協商，謝偉俊指感謝涂釋出少少善意，但發球權仍在政府，建制派現階段仍希望爭取行前半步，「起碼選咗主席先，唔使推個70多歲老人家出來」。

梁君彥：呼籲保持理性

對於今早的混亂，立法會主席梁君彥表示，希望建制派及民主派議員保持理性，維持立法會形象。對於民主派希望有三方會談，他指，政府與不同黨派溝通是重要，但至於政府如何處理，是由政府主導。他認為現階段最重要是雙方「坐下傾一條出路」，讓立法會回復暢順運作。對於會否由梁君彥主導，為建制派及民主派議員舉行會談，他知道有議員已開始互相聯絡，如雙方未能會談，他願意出面協調。他又指，希望保持立法會主席的中立，不希望被指偏幫某一派別。

有意見認為，應該解散現有法案委員會，並將《逃犯條例》修訂直上立法會大會討論，或另成立專責委員會進行討論。梁君彥表示，需經過內會決定，是否聽從以上建議，如果政府提出相關要求，他會按議事規則處理。他又指，上星期已收到議員要求在行管會處理法案委員會的事宜，會在下星期一（20日）的行管會上處理包括秩序、保安等問題。

此外，混亂中，立法會保安與攝影記者有衝突，梁君彥呼籲大家冷靜，指保安人員是執行其工作，而且根據特權法，任何人阻撓保安人員執行其職務都會觸犯法例，他續指雖然今日事宜的新聞價值高，但希望新聞界留意並尊重上述條例，以保護立法會有秩序開會，不要只顧著採訪而觸犯法例。

根據《立法會（權力及特權）條例》（第382章）第19（b）條，任何人妨礙正在執行職責的立法會人員，即屬違法。